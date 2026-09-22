Maryluz Rodríguez, la joya yucateca de la vela que sueña en grande rumbo a Dakar 2026

DE CAMPEONA NACIONAL A CITA OLÍMPICA JUVENIL. La velerista yucateca será una de las más de 2 mil 700 atletas juveniles que participarán en esta histórica edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La vela mexicana tiene una nueva figura en ascenso. Con apenas 15 años, Maryluz Rodríguez Ayala se ha convertido en una de las principales promesas de este deporte tras asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde competirá en la modalidad de windsurf representando a México.

La originaria de Mérida, Yucatán, pasó en cuestión de meses de conquistar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional a preparar su debut en el escenario internacional más importante de su joven carrera. Un logro que, reconoce, aún asimila debido a la magnitud del evento que afrontará en territorio africano.

“Me siento muy emocionada, ni siquiera sabría cómo explicarlo, todavía no me la creo. Me he preparado mucho, dieta, gimnasio, entrenamientos; sí ha sido algo muy cansado, pero dándolo todo porque ya es un grado olímpico”, expresó la deportista.

Para la yucateca, la Olimpiada Nacional representó una plataforma determinante en su formación, ya que considera que es el escenario donde los atletas juveniles ponen a prueba el crecimiento acumulado durante todo el ciclo de preparación.

Un crecimiento acelerado en el windsurf

A diferencia de otros atletas que llevan gran parte de su vida en una disciplina, Maryluz Rodríguez comenzó su aventura en la vela apenas hace tres años. Actualmente cursa el primer año de preparatoria y ya se encuentra a las puertas de una competencia olímpica juvenil.

La clasificación llegó en marzo pasado durante el selectivo nacional realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, donde, bajo la dirección de los entrenadores Patricia Álvarez y Jorge Farfán, logró coronarse para obtener el boleto a Dakar 2026.

El resultado confirmó el progreso de una atleta que ha mostrado una evolución constante y que ahora tendrá la oportunidad de medirse ante las mejores exponentes juveniles del mundo entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre, fechas en las que se celebrará la justa olímpica en Senegal.

La propia deportista considera que esta clasificación es apenas el inicio de un proyecto deportivo mucho más ambicioso, con metas que apuntan hacia campeonatos mundiales y futuras competencias olímpicas de categoría mayor.

La influencia familiar que cambió su destino

La historia de Maryluz dentro de la vela comenzó gracias a una recomendación familiar. Fue una de sus tías quien la acercó por primera vez al windsurf, aunque al inicio la experiencia estuvo acompañada de dudas.

“Yo inicié hace tres años en mi primera clase de windsurf. Me lo recomendó mi tía y me acercó a la vela; con dudas lo intenté. Luego de un año lo volví a intentar y me gustó muchísimo desde ese momento, ya que lo hice en forma”, recordó.

Antes de encontrar su pasión sobre la tabla y las velas, la joven deportista practicó natación, disciplina en la que dio sus primeros pasos dentro del deporte organizado. Sin embargo, fue el contacto con el mar y el viento el que terminó por definir el rumbo de su carrera.

Actualmente, el windsurf ocupa un lugar fundamental en su vida cotidiana, convirtiéndose en una fuente constante de motivación y desarrollo personal.

Sueños que apuntan más allá de Dakar

Aunque formar parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud ya representa un logro extraordinario, Maryluz tiene objetivos mucho más elevados. La joven mexicana aspira a consolidar una trayectoria internacional que la lleve a competir en campeonatos mundiales y, eventualmente, en unos Juegos Olímpicos absolutos.

“Me gustaría lograr muchísimas cosas. Aparte de ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es un gran paso, sueño con ir a Mundiales, continuar con el deporte, crecer. Sueño en grande y sé que se puede lograr, como ahora logré ir a Dakar”, afirmó.

La velerista será una de las más de 2 mil 700 atletas juveniles que participarán en esta histórica edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la primera que se celebrará en el continente africano. En su caso, las pruebas de vela están programadas del 8 al 12 de noviembre, periodo en el que buscará confirmar por qué es considerada una de las jóvenes figuras con mayor proyección dentro del deporte mexicano.

Maryluz Rodríguez, una esperanza para la vela nacional

El ascenso de Maryluz Rodríguez Ayala refleja el trabajo que se realiza en las nuevas generaciones de la vela mexicana. Con talento, disciplina y una rápida curva de aprendizaje, la yucateca está lista para asumir el reto más importante de su carrera y portar los colores nacionales en Dakar 2026, donde buscará escribir el primer gran capítulo internacional de una trayectoria que apenas comienza.