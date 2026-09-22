Nabyenka Bareño brilla en Montreal 2026; firma la mejor actuación mexicana en la contrarreloj junior

RELEVO GENERACIONAL. La ciclista originaria de Baja California Sur se ubicó además como la mejor representante mexicana y latinoamericana de la competencia, al concluir a 1:00.64 minutos de la vencedora, la polaca Maria Okrucińska, quien se proclamó campeona mundial de la especialidad.

Nabyenka Bareño encabezó la actuación de la delegación nacional durante la jornada de contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, luego de finalizar en el lugar 13 de la prueba junior femenil con un tiempo de 16:18.15 minutos y una velocidad promedio de 39.380 kilómetros por hora.

La ciclista originaria de Baja California Sur se ubicó además como la mejor representante mexicana y latinoamericana de la competencia, al concluir a 1:00.64 minutos de la vencedora, la polaca Maria Okrucińska, quien se proclamó campeona mundial de la especialidad.

La colombiana Zara Sofía Lampreau fue la segunda mejor latinoamericana al terminar en el puesto 14, apenas detrás de Bareño, en una prueba que reunió a algunas de las mejores exponentes juveniles del ciclismo internacional.

Bareño lidera a las latinoamericanas

El podio de la contrarreloj junior femenil quedó integrado por Maria Okrucińska, quien conquistó el oro con un registro de 15:17.51 minutos; la belga Yana Decruyenaere, que se adjudicó la medalla de plata con 15:29.76, y la británica Aalia Clay, ganadora del bronce tras detener el cronómetro en 15:42.02.

Por parte de la representación mexicana, Gaetana Alhach también vio acción en la competencia y concluyó en el sitio 37, con un tiempo de 17:08.37 minutos, sumando experiencia internacional en uno de los escenarios más exigentes del calendario juvenil.

La actuación de Bareño confirmó el crecimiento del ciclismo femenil mexicano en las categorías formativas, donde varias atletas nacionales han comenzado a destacar con actuaciones competitivas frente a las principales potencias europeas.

Emilio rodríguez destaca entre los juveniles

En la prueba de contrarreloj junior varonil, el mejor mexicano fue Emilio Rodríguez, quien se colocó en el lugar 22 con un tiempo de 26:32.31 minutos, mientras que Omar Andrade finalizó en el puesto 54 tras registrar 28:12.28.

La medalla de oro quedó en manos del español Benjamín Noval, quien completó el recorrido en 25:17.35 minutos. El belga Vic de Smet obtuvo la presea de plata con 25:23.70, mientras que el danés Malthe Risbjerg se quedó con el bronce gracias a su marca de 25:34.32.

La participación mexicana permitió sumar kilómetros de experiencia en un certamen que reúne a los principales talentos juveniles del mundo y que suele servir como plataforma para futuras figuras del ciclismo profesional.

México, presente en el relevo mixto

La jornada mundialista también incluyó la prueba de contrarreloj de relevo mixto, donde el conjunto mexicano terminó en el lugar 14 con un registro de 57:41.84 minutos.

El equipo integrado por Tomás Aguirre, Ignacio Prado, Sebastián Ruiz, Romina Hinojosa, Andrea Ramírez y Yareli Salazar completó el recorrido a 6:09.56 minutos del representativo de Italia, que se llevó la victoria con un tiempo de 51:32.28.

Francia se quedó con la medalla de plata al marcar 51:40.91 minutos, mientras que Suiza completó el podio con el bronce gracias a un crono de 51:52.18.

La actividad para la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 continuará el próximo 24 de septiembre, cuando se disputen las pruebas de ruta sub-23 femenil, programada para las 07:00 horas, y junior varonil, a partir de las 11:30 horas, ambos horarios correspondientes al centro de México.