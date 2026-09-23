Acelerar el espectáculo...

FELICIDADES PAPÁ. Daniel Suárez, feliz con la llegada de Otto.

Lo hemos visto y, en algunos casos, sufrido en otros deportes. Los “nuevos tiempos” (y los nuevos aficionados, en específico) han obligado a que algunas disciplinas reduzcan su duración. Los aficionados que disfrutamos de un buen juego de beisbol, de esos que se van a extra innings y llegaban a durar 14 entradas y más de cinco horas, somos los menos. Se incorporó un reloj al juego para que el pitcher lance, como si fuera una máquina, una bola tras otra. En el caso de los empates, la siguiente entrada comienza con un “corredor fantasma” en segunda base para aumentar la posibilidad de carrera, y se han implementado muchas otras acciones para “acelerar” el juego. Y es que las nuevas generaciones “no tienen tiempo que perder”. La atención dura dos segundos y, de inmediato, pasan a lo que sigue. Pues bien, la Fórmula 1 comenzará a hacer más cortas sus carreras y, aunque se afirme que la razón es otra, hacerlo le viene como anillo al dedo...

BANDERA VERDE… Llevamos más de 30 años con Grandes Premios de Fórmula 1 con una duración superior a los 305 kilómetros. Se escogió esa distancia porque, generalmente, promedia las dos horas de carrera (excepto en Mónaco, donde lo trabado del circuito callejero apenas da para 260 kilómetros). Pues bien, los ingenieros y jefes de equipo estuvieron quejándose ante la F1 por el gran trabajo que deberán realizar para adaptar tanques de combustible más grandes con el fin de satisfacer la necesidad de potencia que dicta el reglamento para 2027, cuando la relación será de 58% para el motor de combustión y 42% para el eléctrico. Una opción era contar con nuevos chasises, pero eso elevaría los costos y haría más tardada la adaptación debido a las pruebas de balance y seguridad. Por ello, se optó por reducir la distancia de competencia, dejándola en 290 kilómetros, es decir, unos 15 kilómetros menos (de tres a cuatro vueltas, dependiendo del trazado). Y ese es el primer paso para tratar de agradar a una generación que quiere deportes con menor duración...

ENTRADA A PITS… El segundo punto llegará con el tiempo máximo de competencia. Esto aplica para rondas con banderas amarillas o rojas, ya sea por accidentes o por condiciones climáticas. El reglamento actual prevé hasta tres horas de carrera (desde 2021), pero con los cambios previstos será cada Gran Premio (Control de Carrera) el que establezca una hora fija para mostrar la bandera a cuadros. A estas modificaciones se suma el crecimiento en el número de Carreras Sprint, de seis a 10, lo que confirma el gusto que tienen los directivos por las competencias cortas (las Sprint se disputan a 100 kilómetros, un tercio de un Gran Premio). No es la primera medida que se toma en el automovilismo mundial para recortar las carreras. En NASCAR, los oficiales dividieron en tercios las largas competencias para mantener el interés de los aficionados, con ganadores y puntos por etapa...

SALIDA DE PITS… Los puristas de NASCAR se molestaron ante la medida, pues “rompía” las estrategias de neumáticos, ya que al entrar a pits con bandera amarilla no se disputaba posición en pista. Sin embargo, después de un par de años, las quejas se fueron silenciando ante la mayoría de jóvenes aficionados que estaban a favor del cambio. La Fórmula 1 apuesta por esto: que los jóvenes aficionados se alegren por la regla de tener carreras de menor duración y que las métricas les favorezcan en audiencia. Seguramente así sucederá y la categoría se sumará a una larga lista de deportes que modificaron su estructura para adaptarse a los formatos de televisión y redes sociales...

BANDERA A CUADROS… Nos despedimos con una grata noticia. Este martes vio la luz Otto, el hijo del piloto mexicano Daniel Suárez y de Julia Piquet. Esperemos que Otto traiga la “torta bajo el brazo”, pues el regio no ha tenido buenos resultados en la postemporada de la Cup Series, el Chase. Dany se encuentra entre los 16 pilotos que pelean la copa durante un playoff de 10 competencias. Han pasado tres pruebas y el mexicano ocupa el lugar 16, el último, por lo que un buen resultado este fin de semana, en Kansas, podría devolverlo a la pelea. Ojalá que así sea y, mientras tanto, felicidades para él, Julia y toda la familia.

Así las cosas, sobre ruedas...