Exjugador del América es despedido como DT por reclamar a un árbitro, ¿Quién es?

Federico Higualn Higuaín ya había cumplido la suspensión cuando el Columbus Crew decidió separarlo de su puesto. (Mexsport)

Un exjugador del América perdió la cabeza en un juego entre el Crew 2 y Huntsville City FC, por lo que fue expulsado del equipo, ya que es director técnico y se trata de Federico Higuaín.

¿Por qué Federico Higuaín fue despedido del Crew II?

De esta forma, el Columbus Crew anunció este martes la salida de Federico Higuaín como director técnico de Crew 2, ya que no comparten la ideología del DT y decidieron darle las gracias.

Así, el club informó que la decisión tiene efecto inmediato y que su cuerpo técnico asumirá las responsabilidades durante los playoffs de MLS NEXT Pro, por lo que ya buscan a su suplente.

La salida se produce después de un incidente ocurrido el 23 de agosto, cuando se vieron en la cancha el Crew 2 y Huntsville City FC. Según el reporte de la Professional Soccer Referees Association (PSRA), Higuaín mantuvo apretada su mano contra un silbante y el colegiado le pidió que se detuviera, perro el DT hizo caso omiso.

En adición a esto, la organización arbitral explica que el entrenador habría realizado posteriormente un comentario que consideró sexista y esto se colocó en el reporte que entrega el colegiado a las instancias correspondientes.

¿Qué dijo la MLS NEXT Pro sobre el incidente de Federico Higuaín?

La MLS NEXT Pro investigó el episodio y sancionó al argentino con dos partidos de suspensión, algunas medidas disciplinarias y estar presente en el proceso de prácticas restaurativas.

Higuaín ya había cumplido la suspensión cuando el Columbus Crew decidió separarlo de su puesto, por lo que ya no estará más en el banquillo del equipo.

El gerente general del Columbus Crew, Issa Tall, explicó que el club determinó que la salida era lo más conveniente para todas las partes, por lo que Higuaín no aparecerá más con el equipo.

Así terminó la etapa de Federico Higuaín, quien tiene 41 años y regresó al Columbus Crew en 2025 para hacerse cargo de Crew 2 después de haber dirigido durante dos temporadas a Inter Miami CF II.