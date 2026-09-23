¿Fox Sports deja Totalplay?: Esto se sabe sobre canales que ya no estarían disponibles a partir de este 23 de septiembre

Totalplay Informan que dejarán de ofrecer Fox Sports en supuesto comunicado. (Redes Sociales)

Totalplay dejaría de transmitir los canales de Fox Sports, según un comunicado difundido en redes sociales. De ser cierto, este sería el segundo servicio de cable que deja de ofrecer estos canales.

¿Ya no estará disponible Fox Sports en Totalplay?

En un correo cuya captura se ha difundido en redes sociales, Totalplay informa que dejará de ofrecer los canales de Fox Sports. El supuesto comunicado informa lo siguiente:

“Te informamos que a partir del 23 de octubre, los canales Fox Sports (522), Fox Sports 2 (527) y Fox Sports 3 (569) dejarán de estar disponibles en la programación de Totalplay”. Se proporciona también un listado de canales en los que sintonizar los deportes antes transmitidos por Fox Sports, como ESPN, Claro Sports y TV Azteca.

Esto preocupó a muchos suscriptores del servicio de cable, sobre todo porque los canales de Fox Sports dejaron de estar disponibles en Izzi el 30 de agosto pasado.

Sin embargo, las redes sociales de Totalplay no han difundido el comunicado y, en algunas secciones de su página oficial, incluyendo antes de que pagues por un paquete, todavía se puede observar que ofrecen canales como Fox Sports 3 y FS Premium.

Los canales tampoco han anunciado una desaparición definitiva, por lo que usuarios tendrán que permanecer a la espera de que alguna de ambas partes lance un comunicado.

¿Cómo ver Fox Sports?

En caso de que Totalplay deje de proporcionar el servicio, aun así podrás disfrutar de los canales Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium en otras plataformas. Los servicios de streaming Amazon Prime y Claro Video todavía tienen Fox Sports Premium y también puedes acceder a través de la página y aplicación oficial de Fox Sports.