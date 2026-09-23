Javier Aguirre ya es entrenador del Valencia: ¿A cuántos equipos ha salvado del descenso en España?

Javier Aguirre El entrenador mexicano firmó con Valencia. (EFE y cuartoscuro)

Javier Aguirre, exentrenador de la selección mexicana de 67 años, regresará a LaLiga como director técnico del Valencia CF. El Vasco tiene una larga trayectoria como entrenador reorganizando equipos en la Primera División de España.

Javier Aguirre a Valencia: ¿Cuál es su trayectoria en España

Este miércoles 23 de septiembre, tras varios días de especulación, el equipo de Primera División española Valencia anunció su decisión de contratar a Javier Aguirre como nuevo director técnico de los chés. Su contrato abarca toda la temporada 2026-2027 y el club dispondrá de una opción para extender su contrato un año más.

El Vasco llega a reemplazar a Carlos Corberán, quien llevaba menos de dos años en su cargo y fue destituido de el pasado 13 de septiembre tras sólo sumar un punto en las 5 primeras jornadas, y la dirección provisional de Óscar Sánchez.

COMUNICADO OFICIAL | JAVIER AGUIRRE 🔗 https://t.co/61kFSP0GXe #BenvingutAguirre #ADNVCF https://t.co/8CNbuUsASR — Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026

Javier Aguirre dirigió la Selección de México durante los mundiales de 2002, 2010 y 2026. En todos, llevó al Tricolor a octavos de final. Algunos de sus logros más destacados, sin embargo, se presentaron en la propia liga española, en la cual estabilizó el rendimiento de cuatro equipos de Primera División, evitando el descenso.

En la temporada 2002-2003, fue contratado por Osasuna, equipo que durante las primeras dos temporadas de su gestión alejó del descenso. El tiempo que pasó como técnico de los rojillos culminó durante su tercer año cuando llevó al equipo hasta la final de la Copa del Rey, lo cual les permitió llegar a la primera ronda de la Copa de la UEFA. Esta explosión del equipo continuó en el cuarto año de Aguirre, en el que se posicionaron cuartos en la tabla y disputar la UEFA Champions League.

Gracias a su paso con Osasuna, el entrenador fue contratado por el Atlético de Madrid. Su paso durante dos temporadas por el equipo colchonero fue relativamente bueno, logrando un séptimo lugar en su primer año y un cuarto lugar en el segundo. Sin embargo, resultados decepcionantes en el inicio de la temporada 2009-2010 llevaron a su salida.

En 2010, el Vasco llegó a Zaragoza con un equipo que se encontraba al fondo de la tabla. Sólo tomó nueve jornadas para que los maños evitaran el descenso. Para este punto, su reputación como salvavidas se consolidó, por lo que el Espanyol lo firmó en 2012. En su primero de dos años, y al igual que sucedió con Zaragoza, el Vasco sacó al equipo del último puesto e incluso logró que aspiraran a competencias europeas.

No logró la misma hazaña con el CD Leganés en 2019-2020, equipo que descendió para el final del mando de Aguirre, pero sí lo volvió a hacer con el RCD Mallorca en 2022, cuando tenía que salvar el equipo con tan sólo nueve partidos restantes y lo consiguió en el último encuentro. En 2024, llevó al conjunto bermellón a su primera Copa del Rey en 21 años.

El Valencia se encuentra actualmente en la posición 19 de la tabla con casi toda una temporada por delante. La contratación de Aguirre forma parte de una reestructuración tras el inicio decepcionante que pone al club en riesgo de descenso. Tanto fanáticos de los blanquinegros como conocedores de la trayectoria de Aguirre esperan que el Vasco haga lo suyo y salve al equipo de caer a Segunda División.