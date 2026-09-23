Majo Aguilar, MXKA y The Warning Majo Aguilar cantará el himno nacional en el Estadio Banorte para el partido de la NFL: ¿Quién más se presentará en el partido? (X: @NFL / @UMG)

La NFL Mexico City Game traerá a territorio nacional el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Para este evento de la NFL, la cantante mexicana Majo Aguilar tendrá una participación especial al ser la elegida para interpretar el Himno Nacional Mexicano previo al inicio del partido, con una cartelera que incluye la participación de más artistas.

Majo Aguilar y MXKA entonarán los himnos nacionales

La presentación de Majo Aguilar formará parte de la ceremonia previa al patada inicial entre los 49ers y los Vikings en el Estadio Banorte. Esta no es la primera ocasión en que la cantante participa en un evento deportivo de gran escala; en 2024 interpretó el himno durante la pelea de boxeo entre Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull Yero, en 2025 lo hizo en el Clásico América vs. Chivas en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, y en marzo de 2026 lo entonó en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el encuentro de la Selección Femenil de México contra Brasil.

Música Mexicana artist Majo Aguilar and Oakland-born Blaxicana singer-songwriter MXKA will perform the national anthems of Mexico and the United States at the 2026 NFL Mexico City Game! 🇲🇽🇺🇸 @nflmx pic.twitter.com/nFFrQwvzRg — NFL (@NFL) September 23, 2026

Asimismo, se dio a conocer que la interpretación del himno nacional estadounidense estará a cargo de la compositora MXKA, dentro del programa previo del partido programado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién estará a cargo del show de medio tiempo?

La banda mexicana de hard rock y rock alternativo integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, originarias de Monterrey, The Warning, se presentará en el show de medio tiempo de esta edición de la NFL en México.

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: @TheWarningBand2’s headlining set at the the halftime show during the 2026 NFL Mexico City game on November 22 WILL be electric. Tune in at 8:20pm ET/5:20pm PT! pic.twitter.com/R3SZ8SRfWZ — Universal Music Group (@UMG) September 9, 2026

¿Cuándo y dónde será el partido?

El juego de la NFL Mexico City Game 2026 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte.