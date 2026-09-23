Monterrey recibirá al Tri; México jugará en el BBVA los cuartos de final de la Liga de Naciones

JUGARÁN ANTE LOS REGIOS. El compromiso tendrá un significado especial, ya que representará la primera aparición de Rafael Márquez como seleccionador nacional en suelo mexicano desde que asumió las riendas del equipo. EFE/José Méndez. (José Méndez/EFE)

La Selección Mexicana de Futbol disputará el próximo 17 de noviembre el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, informó este miércoles la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A través de un comunicado, el organismo destacó que la casa de los Rayados de Monterrey albergará por primera vez un encuentro oficial del representativo nacional en esta competencia regional.

“La casa Rayada recibirá a la selección nacional de México por primera vez y lo hará para un partido oficial de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf”, señaló la FMF.

El debut de Rafael Márquez en casa

El compromiso tendrá un significado especial, ya que representará la primera aparición de Rafael Márquez como seleccionador nacional en suelo mexicano desde que asumió las riendas del equipo.

Además, será el último encuentro que dispute el combinado tricolor durante el presente año, en un duelo que podría resultar clave para las aspiraciones de México de mantenerse en la pelea por el título regional.

Aunque el adversario todavía no está definido, la selección nacional conocerá a su rival una vez que concluyan las actividades correspondientes a las Fechas FIFA de septiembre y octubre, de donde surgirán los clasificados que enfrentarán a los cuatro equipos sembrados de manera directa.

México espera rival en la Nations League

El conjunto mexicano obtuvo de forma automática su boleto a los cuartos de final gracias a su condición de una de las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A de la Concacaf.

Esa posición privilegiada le permitió evitar la fase preliminar y asegurar su presencia en la ronda de eliminación directa, donde buscará acercarse nuevamente a la conquista del torneo continental.

La Liga de Naciones se ha convertido en uno de los certámenes más importantes para las selecciones de la región, al ofrecer enfrentamientos de alta exigencia y servir como plataforma para evaluar proyectos rumbo a futuras competencias internacionales.

El BBVA sustituye al Azteca

La elección del Estadio BBVA como sede responde en gran medida a la imposibilidad de utilizar el Estadio Azteca, inmueble que tradicionalmente alberga los encuentros de la selección mexicana.

El histórico recinto capitalino tiene compromisos previos relacionados con la NFL, ya que el próximo 22 de noviembre recibirá el partido de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, situación que obligó a buscar una alternativa para el duelo de la Nations League.

De esta manera, Monterrey se convertirá en el centro de atención del futbol mexicano durante una de las ventanas más importantes del calendario internacional.

Regreso a una plaza histórica

La presencia del Tri en Nuevo León marcará también el regreso de la selección a esa entidad tras una ausencia de ocho años, un hecho que ha generado gran expectativa entre la afición regiomontana.

El Estadio BBVA no es ajeno a los eventos de talla internacional. El inmueble fue sede del repechaje previo a la pasada Copa del Mundo y posteriormente albergó cuatro encuentros mundialistas, incluidos tres partidos de la fase de grupos y uno correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final.

La Federación considera que volver a jugar en Monterrey fortalecerá los vínculos construidos con aficionados de diferentes regiones del país durante los últimos años.

“Este partido marcará el regreso de la selección a Nuevo León después de ocho años de ausencia, con lo que se busca fortalecer la conexión que el equipo logró con la afición de todo México durante el pasado Mundial”, concluyó el comunicado.

Una prueba clave para el nuevo proceso

Más allá de la sede, el encuentro representará una importante evaluación para el proyecto encabezado por Rafael Márquez, quien continúa delineando la base del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Con una afición reconocida por su pasión y un estadio que ha demostrado capacidad para albergar grandes eventos, el duelo de cuartos de final promete convertirse en una auténtica fiesta futbolística y en una oportunidad para que el Tri fortalezca su camino en la Liga de Naciones de la Concacaf ante un rival que se conocerá en las próximas semanas.