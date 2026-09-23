Rebeca Bernal hace doblete el Manchester United: así anotó la delantera mexicana sus primeros goles en Inglaterra

Después de convertirse en noticia nacional tras ser la primera mexicana en jugar para el Manchester United Femenil, Rebeca Berna vuelve a dar de qué hablar al hacer un doblete en su debut como titular.

La exjugadora de Rayadas llegó al equipo inglés después de haber jugado para el Washington Spirit de Estados Unidos. También es capitana de la Selección Mexicana, y ahora Rebeca Bernal está brillando en su paso por Inglaterra.

Histórico debut goleador: El doblete de Rebeca Bernal con el Manchester United

El partido de Manchester United contra Sheffield United finalizó con un marcador de 10-1 a favor del equipo de la mexicana, lo que marcó un gran debut de las Red Devils dentro de la Subway Players Cup.

Rebeca Bernal, después de recibir su primera titularidad, anotó un gol en el minuto 18 que marcó el 2-0 para su equipo; posteriormente, al descanso, en el minuto 54, realizó su doblete.

Esta victoria fue un suceso importante dentro de la carrera de Bernal, ya que apenas el pasado 2 de septiembre fue anunciada como refuerzo del equipo inglés.

¿Cómo fueron las anotaciones? La descripción jugada a jugada de los goles

La mexicana aprovechó su oportunidad ante su primera titularidad y a minutos consiguió su primer gol, marcando 2-0 contra el Sheffield United. Fue en el minuto 18 cuando se marcó un tiro de esquina para las Red Devils, por lo que cuando estaba a mitad del área, el balón le llegó a la mexicana y remató de cabeza.

El doblete llegó en el minuto 55 con una jugada similar, solo que el balón cayó en el área en el que se encontraba Bernal, quien volvió a hacer un remate de cabeza y logró el 7-0 para su equipo.

Mexicanas en Europa: El momento de Rebeca Bernal en el fútbol internacional

La mayor parte de su trayectoria profesional, Rebeca Bernal se desarrolló con Rayadas, en el que fue capitana y logró cuatro campeonatos de la Liga MX Femenil. Después emigró hacia el fútbol estadounidense, jugando para el Washington Spirit. Ahora la mexicana deja huella en el equipo inglés y marca un gran arranque para el Manchester United Femenil.