¿Un pedazo de césped a $3,000 pesos? Manchester United venderá partes de la cancha de Old Trafford: Cómo y dónde conseguirlo desde México

Pedazo de césped de Old Trafford. El Manchester United está vendiendo pedazos de su cancha en $3,450 pesos mexicanos. (https://store.manutd.com/en)

El equipo de la Premier League de Inglaterra, el Manchester United, puso a la vente pedazos del césped de su estadio Old Trafford, con un precio de £125 libras o $3,450 pesos mexicanos, con la descripción:

“Llévate a casa un pedazo de Old Trafford con este cubo oficial de césped, ideal para los aficionados que desean un recuerdo de uno de los terrenos de juego más famosos del mundo. Cuidadosamente conservado, este fragmento de césped constituye un recuerdo inestimable de los partidos emblemáticos disputados en casa y mantiene vivos los recuerdos. Es un regalo perfecto para los apasionados seguidores de los ”Reds”; este cubo de césped luce de maravilla en escritorios o puede exhibirse en una vitrina junto a otros artículos de colección del Manchester United”.

¿Dónde conseguir el pedazo de césped de Old Trafford del Manchester United?

El objeto catalogado como un coleccionable invaluable para los aficionados de los “Red Devils”, puede conseguirse en la tienda oficial en línea, en la cual se aprecia que el precio es de $3,450 pesos mexicanos.

El cubo de pasto de 7x7 cm, viene en un empaque en el que al abrirlo se revela una imagen de Old Trafford, el estadio del Manchester United e histórico recinto de Inglaterra, conocido también como “El Teatro de los Sueños”.

El pedazo de pasto se encuentra resguardado en un cubo de acrílico, en el que el escudo del club y la leyenda “Old Trafford 2026″ puedes ser observados en un tono dorado.

¿Cómo puedo comprar el pedazo de césped de Old Trafford del Manchester United?

Este pedazo de césped, lamentablemente, ya no se encuentra disponible, al haber sido un sold out total para los aficionados de los Diablos Rojos. Asimismo, en la fase de lanzamiento, la compra se encontró limitada exclusivamente a los abonados y socios del club o members, quienes tuvieron prioridad para conseguir dicho objeto de colección.

Ahora mismo, en la página del equipo se encuentra la opción de ser notificado en el momento en el que el producto vuelva a salir a la venta. Sin embargo, como antecedente no muy positivo para quienes quieran hacerse con este pedazo de historia, la última vez que se sacó a la venta algo similar, fue en la temporada 2011-2012, en la que los abonados fueron también los que tuvieron la oportunidad de hacerse con el césped.