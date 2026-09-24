Liga MX: si vuelve al ascenso, ¿qué equipos de la Liga Expansión MX podrían subir? Estos son los más fuertes

Equipos de Expansión MX que podrían estar en Liga MX si regresa el ascenso y descenso. Existen equipos que han dominado en Expansión MX durante años en espera del regreso del ascenso. (@LigaMXExpansion/X y Crónica Digital)

Luego de que el tema del ascenso y el descenso tomara el Senado de la República mediante una propuesta de ley, queda la duda de ¿Qué equipos podrían liderar en la pelea por el ascenso en la Liga de Expansión MX? Ciertamente no todos son candidatos, pero existen clubes que durante mucho tiempo han estado haciendo las cosas bien deportivamente, con resultados y generación de talentos.

Aquí te mostramos algunos de los principales equipos que podrían formar parte de la Liga MX en caso de que el ascenso y el descenso puedan regresar próximamente.

Club Atlético Morelia

Afición del Atlético Morelia. Aficionados durante la final en partido de vuelta entre el Atlético Morelia vs Atlante por el título “Campeón de Campeones” de la Liga de Expansión MX en el Estadio Morelos. (Edgar Negrete Lira)

Aspectos a destacar del Atlético Morelia

Afición histórica : La ciudad vivió décadas de fútbol de Primera con Monarcas, y la afición sigue siendo masiva y apasionada.

: La ciudad vivió décadas de fútbol de Primera con Monarcas, y la afición sigue siendo masiva y apasionada. Estadio Morelos : Con capacidad y condiciones para Liga MX.

: Con capacidad y condiciones para Liga MX. Proyecto sólido: Han sido protagonistas en la Liga de Expansión, mostrando competitividad constante.

Morelia sigue contando con la mística que pocos clubes de la división de plata pueden tener: una plaza con larga tradición en la Primera División, luego de haber competido durante 39 años en la máxima categoría, desde su ascenso en 1981, hasta su desaparición por la compra de su plaza por parte del Mazatlán 2020. Cuenta además con un estadio histórico como el Estadio Morelos con una gran capacidad de hasta 30 mil personas.

En el ámbito deportivo, el Atlético Morelia ha demostrado ser competitivo, ganando el torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión ante Cimarrones en la final. Por estas razones, además de su historia en Primera División, hace que sus argumentos sean sólidos desde lo competitivo, el carácter histórico y su capacidad deportiva.

Jugadores que han pasado por el Atlético Morelia que juegan en Liga MX o en el extranjero:

Daniel Parra - Querétaro

- Querétaro René López - Pachuca

- Pachuca Ángel Aguilera - 2 de Mayo (Paraguay)

Club Atlético La Paz

Jugadores del Atlético La Paz. Los jugadores del club protestaron por la eliminación del ascenso y el descenso en el futbol mexicano. (@atleticolapaz/X)

Aspectos a destacar del Club Atlético La Paz

Expansión geográfica : Representa a Baja California Sur, un estado que nunca ha tenido equipo en Liga MX.

: Representa a Baja California Sur, un estado que nunca ha tenido equipo en Liga MX. Identidad regional : Da voz futbolística a una zona marginada del mapa futbolístico nacional.

: Da voz futbolística a una zona marginada del mapa futbolístico nacional. Proyecto emergente: Aunque joven, busca consolidarse y dar sorpresas en el futbol mexicano.

Club fundado en 2022, La Paz es un proyecto que no cuenta con la historia ni la infraestructura heredada de años en Primera División, sin embargo, también tiene planes concretos de crecimiento condicionados al regreso del ascenso.

El club se ha planteado ampliar el complejo deportivo para sostener categorías Sub-21, Sub-19 y Sub-15, además de una estructura femenil. El grupo propietario, GLS Promotoría del Deporte, con Arturo Lomelí a la cabeza y con Samuel Hernández como presidente del club, han señalado que continuarán realizando estas inversiones si existiera una ruta definida hacia Primera División.

Atlético La Paz podría convertirse en candidato a mediano plazo por capacidad de inversión y un proyecto de expansión claramente diseñado para la Liga MX.

Jugadores que han pasado por el Atlético La Paz que juegan en Liga MX o en el extranjero:

Eduardo Pérez - Querétaro

Cancún FC

Cancún FC Campeón de Campeones de la Liga de Expansión. CIUDAD DE MÉXICO, 18MAYO2024.- El Club Cancún FC se coronó campeón de la final del torneo Campeón de Campeones de la Liga BBVA Expansión tras vencer 3-1 en tanda de penales al Club Atlante. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Aspectos a destacar de Cancún FC

Plaza turística : Cancún es un destino internacional, lo que daría proyección mediática y comercial a la Liga MX.

: Cancún es un destino internacional, lo que daría proyección mediática y comercial a la Liga MX. Inversión privada : El club ha recibido apoyo económico para crecer.

: El club ha recibido apoyo económico para crecer. Mercado nuevo: Representa una región sin presencia previa en Primera División, lo que diversifica la liga.

Cancún FC, a pesar de tratarse de un club joven, fundado apenas en junio de 2020, ya tiene en su haber dos campeonatos en Expansión: El Apertura 2023 y el Campeón de Campeones de la Temporada 2023-2024. Ambos trofeos los consiguió derrotando al Atlante, equipo que hoy día se encuentra en la Liga MX. Cabe destacar que, de haberse conservado el modelo anterior de ascenso y descenso, el Cancún FC al ganar el Campeón de Campeones, sería club de Primera División actualmente.

También existe un proyecto de inversión detrás del club encabezado por el grupo inversor Blue Crow Sports Group en el que participa Jeff Luhnow, exdirectivo de los Houston Astros. Desde la directiva se ha argumentado que parte de la inversión se ha realizado considerando que eventualmente regresaría el ascenso. Cancún podría apoyarse en inversión privada y resultados deportivos para eventualmente poder ser un equipo competente en Liga MX.

Jugadores que han pasado por el Cancún FC que juegan en Liga MX o en el extranjero:

Benjamín Galindo Cruz - Atlético de San Luis

- Atlético de San Luis Jorge Díaz Price - Toluca

- Toluca Christopher Andrade - Necaxa (cedido)

Leones Negros de la UdeG

Leones Negros vs. Atlanta United. Conmemoran 60 Aniversario del Estadio Jalisco con Partido Amistoso entre Leones Negros de la U. de G. frente Atlanta United. (Fernando Carranza García)

Aspectos a destacar de los Leones Negros

Historia en Primera : Ya han jugado en la Liga MX, con una afición fiel en Guadalajara.

: Ya han jugado en la Liga MX, con una afición fiel en Guadalajara. Infraestructura universitaria : Cuentan con el Estadio Jalisco, uno de los más grandes y emblemáticos del país.

: Cuentan con el Estadio Jalisco, uno de los más grandes y emblemáticos del país. Identidad regional: Representan a la Universidad de Guadalajara, con respaldo institucional y tradición académica.

Probablemente es uno de los proyectos que llega con más argumentos deportivos e históricos. Leones Negros ha llegado a dos finales recientes, perdiendo en la edición del Clausura 2024 contra el Atlante, pero siendo campeón del Clausura 2025 de la Liga de Expansión, venciendo a la Jaiba Brava ante 40 mil aficionados en el Estadio Jalisco.

A eso se suma su historia, en la que los Leones Negros ya compitieron en Primera División y su participación más reciente fue en la temporada 2014-15, por lo que la institución ya sabe lo que es codearse con los mejores clubes en el máximo circuito del futbol mexicano. En un eventual regreso del ascenso, la combinación de estadio, estructura institucional, antecedentes en Primera y resultados recientes podría colocarlos en condiciones de competir por subir.

Jugadores que han pasado por Leones Negros que juegan en Liga MX o en el extranjero:

Denilson Muñoz - Querétaro

- Querétaro Salim Hernández - Tijuana

- Tijuana Alejandro Organista - Puebla

- Puebla Óscar Villa - Puebla

- Puebla Paul Bellón - León

Mineros de Zacatecas

Jugadores de Mineros de Zacatecas. Los jugadores aprovecharon la oportunidad para protestar una vez más este 18 de septiembre por la desaparición del ascenso y el descenso. (@MinerosFc/X)

Aspectos a destacar de Mineros de Zacatecas

Proyecto de cantera : Se enfocan en el desarrollo de jóvenes talentos.

: Se enfocan en el desarrollo de jóvenes talentos. Afición local : Aunque no tan masiva como otras, es fiel y representa una región con tradición minera y cultural.

: Aunque no tan masiva como otras, es fiel y representa una región con tradición minera y cultural. Estabilidad deportiva: Han sido constantes en la Liga de Expansión, con buenas campañas.

El caso de Mineros se sostiene principalmente en el desarrollo de infraestructura y en un proyecto construido expresamente con la intención de buscar Primera División. La propia institución señala que su objetivo es alcanzar la Liga MX y que su proyecto está respaldado por Grupo ISLO, además de empresas zacatecanas y mexicanas.

Su directiva sostiene que realizó inversiones importantes precisamente para satisfacer las exigencias que anteriormente acompañaban la certificación. Por ello, Mineros podría aspirar al ascenso mediante estabilidad institucional, inversión en infraestructura, desarrollo de jóvenes y rendimiento deportivo.

Jugadores que han pasado por Mineros de Zacatecas que juegan en Liga MX o en el extranjero: