Liga MX: estos equipos estarían en riesgo de descender, si aprueban que vuelva el ascenso

Equipos de Liga MX que podrían caer a la Liga de Expansión MX si regresa el ascenso y descenso. Existen equipos que no han tenido una actuación destacable en Liga MX y podrían caer a la Liga de Expansión en caso de que llegue el regreso del descenso. (@LigaMXExpansion/X y Crónica Digital)

La posibilidad de que el ascenso y descenso regresen al futbol mexicano ha vuelto a tomar fuerza, luego de que clubes de la Liga de Expansión MX emprendieran acciones para recuperar el derecho de entrar a la Primera División, se suma la llegada de una iniciativa al Senado de la República que incita a recuperar el derecho para que vuelva a existir un puente entre la primera y segunda división de México.

Mientras equipos como Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz mantienen sus aspiraciones de subir de categoría, la esperanza del eventual regreso de este sistema también tendría consecuencias para los clubes que actualmente compiten en la Liga MX, algunos de los cuales sus campañas han estado llenas de inconsistencias, mediocridad y en algunos casos, rendimientos que los posicionan muy debajo en la tabla porcentual.

Santos Laguna

Santos Laguna. PUEBLA, PUEBLA, 22AGOSTO2026.-Jugadores en festejo de gol durante el partido entre el Club Puebla y los Guerreros de Santos Laguna, correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

Razones por las cuales descendería:

Último lugar en la tabla de cocientes: su rendimiento acumulado durante los últimos torneos lo mantiene en el fondo de la clasificación porcentual.

su rendimiento acumulado durante los últimos torneos lo mantiene en el fondo de la clasificación porcentual. Malos resultados sostenidos: no se trata únicamente de un torneo negativo, sino de varias campañas en las que Santos ha tenido dificultades para sumar puntos con regularidad.

no se trata únicamente de un torneo negativo, sino de varias campañas en las que Santos ha tenido dificultades para sumar puntos con regularidad. Poco margen de recuperación: de regresar inmediatamente un sistema basado en el cociente, necesitaría encadenar torneos considerablemente mejores para recuperar terreno frente a sus rivales directos.

Actualmente, el equipo con la posibilidad más alta de caer a la Liga de Expansión MX. Santos Laguna ha tenido un paso considerablemente negativo, terminando en el último puesto de la tabla general en tres ocasiones en los últimos años, en el Apertura 2024 y el Clausura 2025. Ahora mismo se encuentra luchando por no estar en el sótano de la tabla, evadiendo el último puesto, pero posicionándose en el penúltimo.

Además, es el caso más claro de probabilidad de descenso también por su rendimiento acumulado que observado en la tabla de cocientes, lo sitúa en el último lugar también, con 56 puntos en 77 partidos, generando un promedio de 0.7273. Por esto, el conjunto lagunero se encuentra en una posición muy poco favorable para poder y darle vuelta a su principal candidatura a caer de categoría, pues se verían obligados a encadenar resultados positivos. Cuestión que no han logrado desde finales de 2024.

Puebla

Puebla FC. PUEBLA, PUEBLA, 18SEPTIEMBRE2026.- Jugadores en festejo de gol durante el partido entre el Club Puebla y los potros de hierro del Atlante, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

Razones por las cuales descendería:

Penúltimo en el cociente: La Franja continúa pagando los malos resultados acumulados durante las temporadas anteriores.

La Franja continúa pagando los malos resultados acumulados durante las temporadas anteriores. Temporadas recientes deficientes: Puebla ha pasado de competir regularmente por puestos de fase final a mantenerse durante varios torneos entre los equipos de menor rendimiento.

Puebla ha pasado de competir regularmente por puestos de fase final a mantenerse durante varios torneos entre los equipos de menor rendimiento. Necesidad de sostener su recuperación: una buena campaña aislada no sería suficiente; tendría que sumar puntos consistentemente durante varios torneos para mejorar significativamente su porcentaje.

Aunque ha mostrado una mejoría considerable durante el Apertura 2026 y ha llegado a colocarse en posiciones de clasificación, actualmente arrastra el peso de temporadas anteriores muy deficientes, quedando entre los últimos cuatro puestos desde el Apertura 2024 y ocupando la última posición en el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

Además, es penúltimo en el cociente, contando con 62 puntos en 77 partidos, generando un cociente de 0.8052. En caso de que la estimación para determinar a los descendidos vuelva a ser el cociente, los camoteros necesitarían mantener su recuperación durante un periodo prolongado para alejarse del fondo. En el torneo actual, incluso podrían ser capaces de colarse entre los puestos de Liguilla si continúan con la buena racha de resultados.

Atlante

Atlante FC. PUEBLA, PUEBLA, 18SEPTIEMBRE2026.- Jugadores en festejo de gol durante el partido entre el Club Puebla y los potros de hierro del Atlante, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

Razones por las cuales descendería:

Cociente altamente volátil: al contar con muchos menos partidos disputados desde su regreso a Primera División, cada resultado tiene un impacto mayor sobre su promedio.

al contar con muchos menos partidos disputados desde su regreso a Primera División, cada resultado tiene un impacto mayor sobre su promedio. Poco margen para malas rachas: varias derrotas consecutivas podrían provocar una caída considerable de su cociente en poco tiempo.

varias derrotas consecutivas podrían provocar una caída considerable de su cociente en poco tiempo. Proceso de adaptación a Primera División: el equipo tendría que consolidar rápidamente un plantel capaz de competir contra clubes con mayor presupuesto y experiencia reciente en Liga MX.

Su principal amenaza sería precisamente su condición de recién llegado. Después de ocupar el lugar de Mazatlán en la Liga MX, únicamente tiene contabilizados los encuentros disputados desde su regreso, siendo estos solo nueve encuentros, desde los cuales ha sumado un total de 8 puntos, con los que su cociente se sitúa en 0.8889. El tercero más bajo en la tabla.

El caso de los Potros de Hierro, al tener una muestra mucho menor que los demás clubes, significa que una racha de derrotas puede afectar su promedio de manera más acentuada, aunque por la misma razón, una serie de victorias también podría elevarlo con rapidez.

FC Juárez

Juárez FC. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, 25FEBRERO2025.- Jugadores del FC Juárez, festejan el gol, ante los Tigres, en el estadio Universitario, partido correspondiente a la jornada 9 de la Clausura 2025. Marcador Final: Tigres: 0 - FC Juárez: 1. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Razones por las cuales descendería:

Ubicación en la parte baja del cociente: los Bravos se encuentran entre los clubes con menor promedio acumulado de la Liga MX.

los Bravos se encuentran entre los clubes con menor promedio acumulado de la Liga MX. Un mal Apertura 2026 aumentaría el riesgo: una campaña con pocas victorias reduciría todavía más la distancia respecto a los últimos lugares.

una campaña con pocas victorias reduciría todavía más la distancia respecto a los últimos lugares. Irregularidad deportiva: pese a mostrar avances en determinados torneos, Juárez todavía no ha conseguido mantener resultados positivos de manera constante durante varias temporadas.

Aunque los Bravos habían mostrado avances en temporadas anteriores, incluyendo participaciones consecutivas en fases finales, el Apertura 2026 ha sido especialmente complicado. El equipo de la frontera cuenta con solo tres puntos en nueve jornadas, en donde solo ha ganado un partido, es decir, ha perdido el resto de los compromisos en los que ha participado en la Liga MX, recibiendo 23 goles en el proceso.

Ahora mismo se encuentra en el lugar número 15 de la tabla de cocientes, teniendo por primera vez entre los equipos aquí enlistados más puntos que partidos jugados, contando con una marca de 86 puntos en 77 compromisos disputados, lo que resulta en un cociente 1.1169. Una mala campaña podría colocarlo rápidamente en problemas bajo un sistema de descenso.

Querétaro

Querétaro FC. Los gallos blancos de Querétaro derrotaron 4 por 0 al FC Juárez en el juego de la jornada 17 del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Corregidora. (Fotógrafo Especial)

Razones por las cuales descendería:

Cociente comprometido: los Gallos se mantienen cerca de los últimos puestos, por lo que dispondrían de un margen reducido ante una caída de resultados.

los Gallos se mantienen cerca de los últimos puestos, por lo que dispondrían de un margen reducido ante una caída de resultados. Antecedentes recientes en la zona baja: Querétaro ha aparecido en distintas temporadas entre los clubes comprometidos por la tabla porcentual.

Querétaro ha aparecido en distintas temporadas entre los clubes comprometidos por la tabla porcentual. Necesidad de regularidad: una serie prolongada de derrotas podría hacer que equipos actualmente por debajo reduzcan rápidamente la diferencia y lo involucren directamente en la lucha por evitar el último lugar.

Los Gallos Blancos no han pisado el fondo de la tabla desde el Apertura 2022, con lo que han luchado por mantenerse en la mitad de la tabla, fluctuando hacia los puestos más bajos, no le ha bastado para lograr volver a la Liguilla desde el Apertura 2019, alcanzándole solo para disputar repechajes y play-ins, en donde se quedó corto antes de una posibilidad de unirse a la fiesta grande el futbol mexicano.

Además, los queretanos acumulan también un puntaje superior al de partidos jugados, con 86 puntos y 76 encuentros al momento, resultándoles en un promedio de 1.1316 y el lugar 14 de la tabla de cocientes. Asimismo, a pesar de la mediocridad reiterada de los Gallos, su situación actual no los compromete en caso de regresar el descenso, pues en su lugar, equipos como Santos o Puebla, ocupan los puestos más cercanos al abismo.