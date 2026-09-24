Falcons vs Packers: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la NFL

Packers vs Falcons | NFL Dos de las ofensivas peor rankeadas de la temporada hasta el momento se enfrentan en Lambau Field.

La tercera semana de la NFL arranca este jueves por la noche con un duelo en la Conferencia Nacional que podría poner a ambos equipos en serios problemas. Los Green Bay Packers todavía no lucen como el equipo contendiente que parecían presumir durante la pretemporada y necesitan demostrar que pueden pelear por ser uno de los rivales fuertes en la Conferencia Nacional. Por su parte, el equipo de Atlanta arrancó con dos derrotas consecutivas, pero hoy podrán contar con Michael Penix Jr, su quarterback de primera ronda drafteado en 2024 para buscar su primer triunfo.

Pronóstico del Packers vs Falcons | NFL, Semana 3

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades del resultado quedan de la siguiente manera:

Triunfo de Green Bay: 61.8%

Triunfo de Atlanta: 28.2%

Análisis del Packers vs Falcons | NFL, Semana 3

Dos equipos de la Conferencia Nacional que han tenido un desempeño irregular en este inicio de temporada chocan con la necesidad de una victoria. Los Green Bay Packers, han sido señalados por no ajustar en las segundas mitades, lo que les costó el partido ante Vikings y estuvo cerca de hacerlo en contra de los Jets. Hoy, la exigencia es dar un partido redondo para demostrar que pueden ser contendientes.

Por su parte, los Falcons quieren evitar a toda costa caer en el 0-3, una marca que suele ser prácticamente lapidaria para los equipos que arrancan así y de cara a sus opciones por llegar a los Playoffs. La buena noticia, es que el día de hoy ya tendrán disponible a Michael Penix, quien se espera que sea el titular y el quarterback de la franquicia a futuro.

La última vez que ambos se enfrentaron, los Falcons se llevaron la victoria hace dos temporadas con marcador de 24-25. Sin embargo, esta noche se medirán en Lambau Field, uno de los campos más difíciles para los visitantes tanto por las condiciones climatológicas como por el público en las tribunas.

Posibles claves del Packers vs Falcons | NFL, Semana 3

Con la ausencia de Micah Parsons, quien continúa lesionado, el cuadro de Green Bay ha tenido algunos problemas para presionar a los quarterbacks rivales y defender los pases por aire. Los dirigidos por Matt LaFleur se han visto exhibidos por momentos por quarterbacks como Carson Wentz o Geno Smith.

Por otra parte, parece que el equipo sigue batallando en encontrar por completo su identidad ofensiva, aunque Christian Watson parece estar tomando la delantera por el puesto de receptor número 1, por encima de Matthew Golden y de Tucker Kraft.

La clave, será lograr contener a Bijan Robinson, uno de los mejores corredores de la NFL y principal elemento ofensivo de los Flacons. Si Green Bay puede ponerse en una venta considerable y poner el juego en manos de Michael Penix, sus opciones para llevarse el partido podrían mejorar.

Por parte de Atlanta, la ofensiva continúa batallando para encontrar puntos, mientras que la defensiva también ha sido bastante permisiva. Los de la división sur esperan mejorar con el regreso de su mariscal titular, quien tiene potencia en el brazo y la capacidad física para ganar yardas por tierra.

La segundaria ha sido uno de los puntos débiles de Green Bay, por lo que si logran establecer el Play Action y conectar constantemente con sus receptores, Atlanta podría encontrar un camino para ganar su primer partido.