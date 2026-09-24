Tyson Fury vs. Anthony Joshua. “Más vale tarde que nunca” ¿Cuándo y dónde ver la pelea?

Tyson Fury vs. Anthony Joshua. La pelea se oficializó este 24 de septiembre para llevarse a cabo en diciembre de 2026. (@netflix/X)

Tyson Fury y Anthony Joshua, ciertamente viven el ocaso de su carrera, con ambos ya habiendo coqueteado con el retiro luego de un par de derrotas, como en el caso de Fury o después de un evento traumático como el que vivió Joshua en Nigeria, donde en un accidente automovilístico, perdieron la vida dos de sus amigos más cercanos.

Ahora, pareciera que en un “último baile”, ambos pugilistas saldrán a darlo todo en Cardiff para complacer al público en un cruce organizado por Turki Al-Sheikh, donde lo único que se pondrá en juego será el honor de haber sido el vencedor frente a 70 mil aficionados dentro de territorio británico.

¿Cuándo será la pelea Tyson Fury vs Anthony Joshua?

La pelea se llevará a cabo en el Principality Stadium en Cardiff, Gales el día viernes 11 de diciembre. Luego de rumores y la esperanza de llevar a cabo la pelea en suelo inglés en el Estadio de Wembley, finalmente el encuentro terminó por determinarse a ser en el estadio de la Selección de Rugby de Gales.

¿Cómo y dónde se podrá ver la pelea Tyson Fury vs. Anthony Joshua?

Por el momento, el único medio confirmado para poder ver la pelea entre el “Gypsy King” y “AJ”, es la plataforma de streaming Netflix, misma que se encargó de transmitir el duelo entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford el pasado 13 de septiembre de 2025.

¿Cómo llegan Tyson Fury y Anthony Joshua a su pelea de diciembre?

A pesar de no estar en la cúspide de sus carreras y haber tenido ya varios tropiezos en sus carreras, Fury y Joshua cuentan con un cartel envidiable para cualquier aspirante al Salón de la Fama del boxeo mundial.

Tyson Fury llega con un récord de 36 victorias con 25 nocauts y dos derrotas, ambas ante el mismo oponente, el ucraniano Oleksandr Usyk y un empate, en contra de “El Bombardero de Bronce” Deontay Wilder, con quien tuvo una trilogía imperdible. Luego de ambos encuentros en los que salió derrotado por la decisión de los jueces en Riad, Arabia Saudita, el “Rey Gitano” se planteó el retiro, alejándose del ring durante casi dos años.

En su regreso en abril de 2026, se enfrentó al ruso Arslanbek Makhmudov, obteniendo la victoria sin mucho trabajo bajo la decisión unánime y luego, en julio, en una función discreta en Pattaya, Tailandia en el Max Muaythai Stadium, venció al polaco Mariusz Wach sin mucho esfuerzo tampoco. Ambos combates se podrían considerar un sparring antes del plato fuerte, la verdadera contienda ante Anthony Joshua.

Anthony Joshua, quien en su momento fue el rival a vencer en la división de los pesos pesados del boxeo mundial, cuenta con 30 victorias, 27 por la vía del nocaut y 4 derrotas, siendo el ucraniano Usyk también su verdugo en dos ocasiones y las otras dos que no corrió con la suerte de terminar la contienda, fue noqueado por el mexicoamericano Andy Ruiz y su compatriota Daniel Dubois.

“AJ” viene de un episodio oscuro en su carrera, luego de que en un accidente automovilístico en Ogun, Nigeria, pierdieran la vida Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, colaboradores del boxeador y amigos cercanos. Joshua, por su lado, sufrió heridas menores en el accidente, pero la pérdida de sus amigos causó en él una caída emocional que por poco lo alejó por completo de los encordados. Actualmente se encuentra siendo entrenado por quien fue en su momento su rival y responsable de arrebatarle tres cinturones mundiales, Oleksandr Usyk.

¿Por qué no se enfrentaron antes Tyson Fury y Anthony Joshua?

Las teorías pueden ser muchas, pero en el momento cumbre de la carrera de ambos y en el que parecían encontrarse siendo dos de los peleadores más completos en la división de los pesos pesados, tuvieron la mala suerte de cruzarse ante Oleksandr Usyk, quien terminó por ser quien unificó los cinturones de la división, pasando por encima de Joshua primero en dos ocasiones y luego completando la hazaña con el campeonato mundial del CMB ante Fury, también en dos ocasiones.

En su momento, si el resultado conseguido por Joshua ante Usyk hubiese sido distinto en cualquiera de sus dos enfrentamientos, se hubiera podido hablar de una pelea de unificación entre ambos británicos, pues en esa época comenzaba a influir la mano de Turki Al-Sheikh, al incitar peleas de unificación en todas las divisiones posibles.

Sin embargo, ambos pugilistas no corrieron con suerte y el impacto de sus derrotas terminó por relegarlos. Aunque desde las sombras se especulaba un regreso de ambos, ya no formaban parte de la élite, en la que los ingleses dominaron y fue la misma que Usyk se encargó de barrer, derrotando también a la estrella más reciente del Reino Unido, Daniel Dubois, igualmente en dos ocasiones, por si fuera poco.