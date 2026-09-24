Copa Independencia (2)

. .

La Copa Independencia 2026, disputada del 11 al 16 de septiembre en Ciudad de México bajo sistema suizo a nueve rondas, coronó campeón al GM mexicano Juan Carlos Obregón Rivero, quien firmó 7 puntos de 9 posibles (2463 Elo) para llevarse el título por encima de un lote de rivales de alta cotización.

El podio quedó completado por el serbio GM Luka Budisavljevic (2493 Elo) en segundo lugar y el cubano GM Elier Miranda Mesa (2449 Elo) en tercero, ambos con 6,5 puntos. Justo detrás, empatados también con 6,5 unidades, terminaron el mexicano GM Luis Ernesto Quesada Pérez (2543 Elo, el jugador de mayor rating del certamen) y el francés GM Gabriel Flom.

ACTUACIÓN DESTACADA

El dato más llamativo para el ajedrez mexicano llegó en sexto lugar: el FM Carlos Francisco Varela Velázquez, con apenas 2203 de Elo, logró sumar también 6,5 puntos —el mismo puntaje que cuatro Grandes Maestros por encima de él— y terminó apenas detrás del podio gracias a los criterios de desempate. Fue, sin duda, una de las actuaciones más destacadas del torneo: un FM compitiendo de tú a tú con GMs de rating muy superior, en un torneo con más de 400 puntos de diferencia entre el primero y el último clasificado.

PARTIDA DECISIVA

El torneo, se jugó a ritmo estándar (90 minutos + 30 segundos de incremento desde el primer movimiento) y contó con la participación de jugadores de México, Cuba, Serbia, Francia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos, reafirmando el prestigio internacional que este evento —ligado a las celebraciones del 16 de septiembre— ha ido construyendo edición tras edición.

La partida de la octava ronda resultó absolutamente decisiva.

Cori – Obregon

Defensa Petrov (8)

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Ae7 7.Ae3 Cc6 8.Dd2 Ae6 9.b3 h6 10.h3 Dd7 11.0–0–0 Af6 12.g4 0–0–0 13.Ag2 Rb8 14.The1 g5 15.Te2 Ce7 16.Dd3 c5 17.Cd2 Dc7 18.f4 d5

{

. .

Juegan las blancas

19.f5?? (Las complicaciones que se han presentado en esta posición son muy difíciles de desentrañar, así que no sorprende que las blancas se equivoquen. La línea correcta es 19.fxg5 c4 20.bxc4 dxc4 21.Axa7+ Ra8! 22.De3 Axg5 23.Dc5 con igualdad. No debe capturarse el alfil: 21...Rxa7?? 22.De3+ Rb8 23.gxf6 y las blancas ganan)

19...c4 20.bxc4 dxc4 21.Axa7+ Rxa7 (Ahora, en cambio, las negras sí pueden y deben capturar)

22.De3+ Ra8?? (Una desafortunada retirada. Debió jugar 22...Rb8 23.fxe6 Cg6 y el caballo se instala con gran fuerza en f4)

23.fxe6 Dd6?? (Esto es una catástrofe. El caballo debe instalarse en f4 con una ventaja mínima para las blancas)

24.Tf1 Da3+ 25.Rd1?? (Si así jugaron los mejores exponentes del torneo. ¿cómo jugaríamos los demás? El camino era 25.Rb1 Axc3 26.Db6 Db4+ 27.Dxb4 Axb4 28.exf7 ganando)

25...Db2 26.Re1?? (Ahora se le escapan las tablas que se producen tras 26.Tef2 Axc3 27.exf7 Cg6 28.Ad5!! Ad4 29.De4)

26...Axc3 27.Df3 fxe6 28.Ah1 Txd2 29.Txd2 Dc1+ 30.Dd1 Axd2+ 0–1