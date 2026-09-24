Esta es la celebración que le costó más de 14 mil dólares a Kyle Juszczyk en la NFL: ¿Por qué multaron al corredor de San Francisco?

Kyle Juszczyk Sancionan al fullback por celebración. (@NFL)

Kyle Juszczyk, fullback de los San Francisco 49ers, será sancionado debido a una celebración que llevó a cabo en el partido contra los Miami Dophins el pasado domingo 20 de septiembre. El jugador tendrá que pagar una multa de $14,926 por el acto.

¿Qué celebración hizo Kyle Juszczyk y por qué lo multa la NFL?

Durante el encuentro entre los San Franciso 49ers y los Miami Dolphins, Kyle Juszczyk anotó un touchdown de 6 yardas que ayudó a su equipo a extender la delantera 28-6. El partido concluyó con un marcador de 35-13 a favor de los 49ers.

En aquella anotación de Juszczyk, el jugador celebró haciendo un gesto en el cual bebía de un vaso invisible, inclinando la cabeza hacia atrás y pretendiendo derramar líquido con su brazo derecho.

Se trata de un gesto que el jugador de San Francisco ya había hecho con anterioridad. Sin embargo, la liga consideró que la celebración promovía el consumo de alcohol, por lo que sancionará al fullback con una multa de 14 mil 926 dólares.

“Tu imitación de fondearte una cerveza constituye una demostración ofensiva y de manera razonable puede ser concebida como de mal gusto”, comunicó la liga.

Algunos de sus compañeros en la liga salieron a su defensa y el propio Juszczyk envió un mensaje de texto a uno de ellos diciendo “¡Ni siquiera tomo cerveza!“. El exjugador J.J. Watt afirma que la celebración tiene más que ver con su apodo, Juice (trad. Jugo).

Juszczyk apeló la decisión y todavía falta que un oficial de la NFL la ratifique, pero de confirmarse sería la segunda multa que recibiría Juszczyk esta temporada. Durante la Semana 1, se le sustrajeron $20,033 dólares de su salario por usar su casco durante un bloqueo contra los Rams.

La celebración del jugador ofensivo se uniría a la lista de celebraciones prohibidas por la NFL. Entre ellas se encuentran tocar el poste de la zona de anotación, coreografías excesiva y movimientos sugestivos con la cadera, entre otras.