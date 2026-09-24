Portugal vs Gales: ¿A qué hora y en qué canal ver el regreso de Cristiano Ronaldo en la UEFA Nations League?

Portugal vs Gales 'El Bicho' regresa a la convocatoria de la Selección Nacional de Portugal a sus 41 años en busca de los mil goles en su carrera.

La Fecha FIFA de septiembre y Octubre finalmente comienza con los primeros partidos de la UEFA Nations League. Los países europeos disputan su torneo continental para continuar ranqueándose mutuamente mientras disputan un nuevo título. Los vigentes campeones, Portugal, están de regreso con todo y Cristiano Ronaldo después de su eliminación en octavos de final de la pasada Copa del Mundo ante un Gales que no estuvo en la competencia veraniega, pero que intenta demostrar su capacidad a nivel local.

Todas las selecciones del mundo regresan a la actividad después de la Copa del Mundo de este 2026, donde España se lazó como el campeón tras vencer a Argentina en la cancha del MetLife Stadium. Buena parte de la atención internacional está centrada en la UEFA Nations League, ya que estos cuentan como partidos oficiales y los países europeos estarán mostrando lo mejor que tienen.

¿A qué hora se juega el Portugal vs Gales? | UEFA Nations League

El partido comenzará a las 12:45 horas (CDMX) de este jueves 24 de septiembre

¿En qué canal ver el Portugal vs Gales? | UEFA Nations League

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Previa del Portugal vs Gales | UEFA Nations League

La UEFA Nations League 2026-2027 tendrá sus primeros partidos de fase de grupos de la liga A con 16 países en busca de avanzar a la siguiente ronda. Cada selección disputará seis partidos a ida y vuelta contra sus tres rivales. Los dos mejores de cada sector llegarán a la siguiente ronda, mientras que el resto se tendría que jugar su permanencia en un play-off para evitar el descenso.

Portugal es el actual campeón de la competencia, por lo que está en busca de defender su título e iniciar en casa con el pie derecho. Los lusitanos derrotaron a España en la final pasada. Además, estarán contando con el regreso de su histórico goleador, Cristiano Ronaldo, quien continuará en busca de su hito de las mil anotaciones a todo color.

En contra parte, Gales fue uno de los equipos que ascendió la temporada pasada desde la liga B, por lo que estará enfrentando rivales de mayor exigencia en esta ocasión. Los ‘Dragones’ no estuvieron en la pasada Copa del Mundo y tienen la mira puesta en 2030 para volver a la máxima competencia de futbol de selecciones.