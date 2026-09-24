¿No quiere que haga su salto a la mesa? Esto le dijo Triple H a Dragon Lee sobre su movimiento especial

Dragon Lee El luchador mexicano fue felicitado por el directivo de WWE tras su exhibición en la lucha por el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable.

La semana pasada, la WWE volvió a la Ciudad de México con un show de SmackDown y de RAW que fueron transmitidos completamente en vivo. En uno de los combates más laureados de la noche, Dragon Lee cayó ante Chad Gable (antes conocido como “El Original” Grande Americano) en un combate por el Título Intercontinental. Tras la exhibición, el Director de Contenidos de la empresa, Triple H habló con el luchador mexicano para hacerle una particular petición.

Triple H le pide a Dragon Lee que no haga su salto a la mesa tan seguido

El episodio más reciente de WWE: Unreal, la serie documental que muestra momentos detrás de cámaras de los shows de lucha libre producida por Netflix. Tras concluir el combate, Paul Levesque felicitó al luchador mexicano por el combate y le hizo una recomendación sobre uno de sus movimientos más emblemáticos.

“Viejo, qué impresionante. Oye, hazme un favor también. Ese salto a la mesa (de transmisión) Mantenlo como algo especial. Eso es algo de ahora y siempre. Te quiero aquí en el largo plazo, no en el corto plazo” le dijo el exluchador a Dragon Lee.

En los combates recientes de WWE Raw, el originario de Jalisco ha destacado por su agilidad y movimientos dentro del cuadrilátero, particularmente el salto desde el ring a la mesa de transmisión, donde da un giro en el aire para impactar con las piernas a su rival, una técnica que requiere un nivel de precisión muy alto para que nadie resulte con una lesión de gravedad.

Aunque no fue una orden directa, el tono de felicitación y la afirmación sobre que quiere tenerlo mucho tiempo en la empresa, suena más a una recomendación para cuidar tanto su físico como los momentos especiales, más que una orden directa para que lo ejecute con menor frecuencia.

Triple H también felicitó a Penta por su combate ante Roman Reigns

Sin embargo, la batalla entre Lee y Gable no fue el único motivo de felicidad para Triple H y los luchadores mexicanos. En el mismo episodio del documental, ‘The Game’ también abrazó a Penta tras concluir el combate estelar por el Campeonato Mundial Pesado que protagonizó el ‘Cero Miedo’ en contra del Jefe Tribal.

En el video, Triple H abraza al luchador mexicano al concluir la función y le dice: “Viejo, eso fue realmente increíble” con un Penta visiblemente emocionado a pesar de la derrota en contra del ‘OTC’.

El medio especializado WreslleVotes informó que la lucha estelar fue vista con buenos ojos por los directivos de la empresa, por lo que una revancha ante Roman Reigns podría llegar a ocurrir, especialmente si Penta, quien ya logró clasificar a la lucha por el maletín de Money in The Bank, logra ganar el evento y obtener una oportunidad por el campeonato en el momento que él desee.