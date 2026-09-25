Atlante vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayados en Liga MX

Este viernes 25 de septiembre arranca a Jornada 10 de la Liga MX del Torneo Apertura 2026 con el partido de Atlante contra Monterrey y terminará con el encuentro de Necaxa vs. Monterrey. Se disputarán 9 encuentros durante la jornada.

El equipo de Rayados contará con la ausencia del defensa Víctor Guzmán y el mediocampista Orbelín Pineda, quienes fueron convocados por la Selección Mexicana de Rafa Márquez para los encuentros amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

¿Horario y dónde ver el partido?

El partido programa para las 19:00 horas en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, este partido solo estará disponible en televisión por cable verse a través del canal de ESPN y la plataforma de Disney+.

También puedes adquirir boletos a través de la página de Fanki o en las fuera de las taquillas del estadio. El precio del boleto va desde los $235 pesos.

¿Cómo llega Monterrey al encuentro?

Rayados llega con ocho partidos disputados, ya que debido a su participación en la final de la League Cup el encuentro ante Querétaro planeado en la Jornada 7 fue reprogramado para el sábado 14 de noviembre.

En el tabla de posiciones el equipo de Rayados llega en la posición 10, con 4 partidos ganados, 1 empate y 3 perdidos con una diferencia de 4 goles su favor y con un total de 13 puntos.

El mediocampista argentino Lucas Ocampo encabeza la lista de goleo del club, con un total de 5 anotaciones.

¿Cómo llega Atlante al encuentro?

Atlante llega con su calendario completo y posicionado como el número 14 de la Liga MX. El equipo del pueblo tiene 1 partido ganado, 5 empates y 3 encuentros perdidos, además de tener una diferencia de 5 goles en su contra, dejándolo con 8 puntos en la tabla.

Los mediocampistas Eugenio Pizzuto y Martín Sarrafiore encabezan la tabla interna de goleo del equipo con dos anotaciones cada uno.