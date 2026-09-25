Boxeo mexicano, más allá del Canelo: ¿Qué boxeadores pueden ser las nuevas estrellas?

Siguientes estrellas del boxeo mexicano después del Canelo. Probables contendientes a ser las siguientes estrellas del boxeo mexicano después del Canelo Álvarez. (Cuartoscuro y Crónica Digital)

Durante más de 20 años, Canelo ha sido la figura máxima del boxeo mexicano y mundial. El tapatío ha estado involucrado en el deporte de los guantes desde su debut en 2005 a los 15 años y ganando su primer campeonato mundial en 2011 a los 20 años de edad.

Aunque criticado, Saúl “Canelo” Álvarez ha sido el estandarte del boxeo mexicano, llevando los reflectores encima en cada función y en cada arena y estadio en el que se presentaba. Hoy, ante la inminente posibilidad de retiro del alguna vez campeón indiscutido, queda la pregunta sobre quién o quiénes podrían entonces llevar la batuta de ser los elegidos para cargar con el peso del boxeo mexicano.

Aquí te mencionamos a algunos de los boxeadores que podrían ser la nueva razón para sentarse frente al televisor los sábados por la noche para atestiguar las noches gloriosas del boxeo mexicano:

Emmanuel “Vaquero” Navarrete 40(33)-2-1

El Vaquero Navarrete lleva ya tiempo siendo el favorito de muchos mexicanos. No tan conocido al formar parte de divisiones inferiores que no reciben mucho reflector, el Vaquero es de los boxeadores que más espectáculo pueden llegar a dar, pues conserva un estilo mexicano muy singular, al no ser muy ortodoxo y entregarse al intercambio, siempre prometiendo pólvora al público que se entrega ante la explosividad de sus golpes.

A pesar de sus 31 años de edad, Navarrete parece iniciar la campaña verdadera en busca del oro en las divisiones en las que se posicione. Ahora mismo es el Campeón Mundial de peso superpluma de la OMB y la FIB, buscando unificar un tercer título a su colección en su próxima contienda este 24 de octubre ante el estadounidense O’Shaquie Foster, quien cuenta con el título mundial del CMB.

Rafael “Divino” Espinoza 28(24)-0-0

El Divino es el único peleador que no ha conocido la derrota en su carrera profesional en esta lista. Monarca en la división de peso pluma, algunos podrían argumentar que le ha faltado rival un buen rival para consolidarse entre la afición, aunque ahora con 32 años tiene la posibilidad de destronar al resto de campeones mundiales y volverse sin duda alguna, el mejor de las 126 libras.

Con su 1.85 metros de estatura, el Divino ha dominado y noqueado hasta en 24 ocasiones en sus 28 victorias. En dado caso de que se confirme una posible unificación de los títulos, sus rivales serían Brandon Figueroa, Angelo Leo y Bruce Carrington.

William “Camarón” Zepeda 34(27)-1-0

Luego de la gran exhibición de boxeo que nos entregó ante Lamont Roach, el Camarón ya forma parte de los Campeones Mundiales actuales del boxeo mexicano, capturando el título mundial de peso ligero del CMB. Actuación que le valió el elogio de la afición y leyendas del deporte como Terence Crawford, de quien dijo “no estar preparado para eso”, pues su juego de pies, búsqueda de ángulos y volumen de golpes lo impactaron.

Ahora mismo el Camarón,, con 30 años de edad y ya con un título mundial a su nombre, tiene la oportunidad de posicionarse en lo más alto de la división y retar al resto de campeones, aprovechando además que muchos de los anteriores monarcas de las 135 libras ya migraron a divisiones superiores, por lo que la mesa queda servida para que Zepeda pueda volverse un ícono antes de pensar en saltar de división.

David “El Rey” Picasso 33(18)-1-0

La única mancha en su expediente se la dejó el que podría considerarse el mejor boxeador de las divisiones inferiores, Naoya Inoue, a quien, a la edad de 25 años, fue capaz de llevar la pelea hasta el round 12. Suerte con la que no corrieron el resto de boxeadores mexicanos que decidieron retar al “Monstruo Japonés”.

El mexiquense, ahora con 26 años, busca volver a tomar notoriedad y retomar sus objetivos, entre los cuales el mismo a mencionado que se encuentran volverse campeón mundial y ganar un premio Nobel, esto último debido a que estudia la licenciatura en Neurociencias en la Facultad de Medicina de la UNAM, habiendo cursado previamente también la carrera de Física en la Facultad de Ciencias.

Isaac “Pitbull” Cruz 29(19)-3-2

Sin duda de los favoritos del público mexicano. El Pitbull ya cuenta con la notoriedad de la afición mexicana, ya sea por su actitud aguerrida en el cuadrilátero, su físico que lo presta a ser siempre un pequeño entre gigantes o porque recuerda a un “mini Mike Tyson” por el estilo con el que boxea, con una guardia bien cerrada y alta, apostando por los golpes de poder.

El oriundo de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México es sin duda de los boxeadores que se ha ganado el foco luego de grandes contiendas en contra de Yuriorkis Gamboa, Francisco “El Bandido” Vargas, Rolando “Rolly” Romero y Gervonta Davis, este último contra quien perdió en una pelea muy cerrada, en la que la decisión de los jueces causó polémica principalmente entre los mexicanos.

Actualmente el Pitbull tiene 28 años y es campeón mundial interino de peso superligero del CMB. Se ha especulado que pueda retar a Ryan García en la división de peso wélter, en la que tendría la posibilidad de colgarse el título mundial del CMB y volver a llevar a México a lo más alto de los reflectores internacionales.