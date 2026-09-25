Cruz Azul vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Chivas Femenil Alicia Cervantes se perfila como titular hoy ante La Maquina en la jornada 9 e la Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Alicia Cervantes de Mexsport)

Cruz Azul y Chivas Femenil protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del juego del Club Deportivo Guadalajara que se disputará en el Estadio Centenario de Morelos: horario y dónde ver en vivo.

Chivas no ha perdido ante La Maquina en los 16 capítulos anteriores de esta rivalidad y llega con la posibilidad de fortalecer su posición en el Grupo B, donde ocupa el segundo puesto con 15 unidades. Las Celestes, séptimas del Grupo A con 12 puntos, están obligadas a ganar en casa.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs. Chivas Femenil: partido de la jornada 9 de la Liga MX Femenil

El conjunto capitalino llega al encuentro después de caer 2-0 frente a Santos en el Estadio TSM. Las rojiblancas recuperaron sensaciones positivas en su visita a Tijuana. las dirigidas por Antonio Contreras derrotaron 2-0 a Xolos con anotaciones de Denise Castro y Alicia Cervantes, un resultado que le permitió mantenerse como sublíder del Grupo B.

El historial entre ambos equipos coloca al Club Deportivo Guadalajara Femenil como el conjunto que ha impuesto las condiciones durante los primeros años de esta rivalidad. El partido representará la edición número 17 y, hasta ahora, Chivas registra nueve victorias y siete empates. La Maquina todavía no ha conseguido derrotar al Rebaño en esta serie, que comenzó en el Apertura 2019.

La diferencia también aparece en el registro goleador. El Rebaño femenil suma 28 tantos frente a los 10 que acumula Cruz Azul. Además, las rojiblancas han conseguido mantener su portería sin recibir gol en nueve de los enfrentamientos disputados entre ambas instituciones.

El único antecedente en Liguilla también favorece a Chivas. En los cuartos de final del Apertura 2022, el conjunto tapatío consiguió avanzar con un marcador global de 2-1.

Cruz Azul afrontará el encuentro con la expectativa generada por la incorporación de Alicia de la Cuerda, mediocampista de 22 años procedente del Real Madrid B, donde ejercía como capitana.

El escenario estadístico favorece a Chivas, aunque los antecedentes recientes muestran partidos más equilibrados. En el Clausura 2026 empataron 0-0; en el Apertura 2025 terminaron 1-1; en el Clausura 2025 Guadalajara ganó 2-1 y en el Apertura 2024 las rojiblancas se impusieron 4-0. El pronóstico es de una victoria ajustada para las provenientes de Guadalajara.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Chivas Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Centenario de Morelos.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs. Chivas Femenil?

El partido entre Cruz Azul y Chivas Femenil podrá seguirse en vivo a través de ViX, con transmisión gratuita, además del canal oficial de la Liga Femenil BBVA en YouTube.

Alineaciones probables Cruz Azul vs. Chivas Femenil

Para este partido de la Jornada 9, Chivas Femenil podría iniciar con Blanca Félix en la portería; Natalia Colin, Cristina Ferral y Samantha López en la defensa; Damaris Godínez, Eva González, Natalia Mauleón y Joseline Montoya en el mediocampo; mientras Denise Castro, Jasmine Casarez y Alicia Cervantes completarían el ataque.

Cruz Azul tendría como probable titular a Sara Toledano en la portería; Valeria Miranda, Tanna Sánchez y Desiree Mendoza en defensa; Liliana Rodríguez, María Montaño, Valeria Valdez, Ana García y Uchenna Kanu en el medio campo; con Valeria Suárez y Ana Martínez como referentes ofensivas.