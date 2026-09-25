Cartelera WWE Worlds Collide 2026: ¿Hay transmisión en vivo del evento?

Worlds Collide 2026. El evento de colaboración entre AAA y WWE promete dar de qué hablar con una gran cartelera. (@WWE/X)

Sigue la buena relación entre Lucha Libre AAA y la WWE, empresas hermanadas ahora bajo el mando de TKO y no lo saben desaprovechar. Luego del éxito de Triplemanía y el torneo para determinar al contendiente por el título de peso pesado de WWE en posesión de Roman Reigns, se presenta una nueva edición de Worlds Collide.

Sin embargo, queda la duda sobre la transmisión del evento ¿Se podrá ver en vivo? Al momento, esto es lo que se sabe sobre el evento que incluirá estrellas de la WWE, la AAA y la marca de desarrollo NXT.

Otro año, otro Worlds Collide para WWE y AAA

Luego de que en 2025 en Los Ángeles, nos regalaran con la primera edición de Worlds Collide entre ambas empresas un preámbulo de lo que se avecinaba con la nueva producción de la lucha mexicana, regresan con más inclusiones desde WWE, contando con CM Punk en su casa y con su gente desde Chicago, Illinois.

El año pasado, tuvimos la gran lucha entre Chad Gable y El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato como evento estelar, lucha que dejó en claro el gran potencial que brindaban los mexicanos dándoles una producción de primer nivel como la que tiene WWE.

¿Se podrá ver en vivo el Worlds Collide de 2026 entre WWE y AAA?

La decisión que ha tomado WWE respecto a la transmisión del evento ha causado ya inconformidad entre la comunidad aficionada a la lucha libre y es que no habrá forma de ver el evento en vivo.

A pesar de que el evento será el día 26 de septiembre desde la Allstate Arena en Chicago, la única manera de ver el evento en vivo será asistiendo al recinto, pues como han comunicado ya en redes sociales y canales oficiales, la transmisión del evento será el día Miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cartelera de Worlds Collide 2026

A pesar de la decisión de no contar con transmisión en vivo, las luchas que estarán presentes en el evento serán de gran calidad, con cruces de ensueño, al menos para la fortuna de los asistentes en Chicago.