¿Dónde ver Tijuana vs. Atlas? Horario, transmisión y pronóstico del partido de la Liga MX

Tijuana vs. Atlas. Xolos y Atlas se enfrentarán en la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. (Crónica Digital)

El partido entre los Xolos de Tijuana y los Rojinegros del Atlas será uno de los encuentros que abrirán la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con dos equipos empatados en puntos y que buscan mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

El encuentro se disputará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Caliente, donde Tijuana intentará aprovechar su condición de local frente a un Atlas que llega a la frontera después de repartir puntos contra Pumas en la jornada anterior. Ambos conjuntos llegan con 14 unidades.

Recordemos también que esta jornada cuenta con la peculiaridad de tener la ausencia de los seleccionados nacionales, por lo que existirá la ausencia de titulares para ambas escuadras.

¿Cómo llegan Tijuana y Atlas al partido de Liga MX?

Tijuana llega al compromiso después de empatar 2-2 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu consiguió rescatar un punto que le permitió mantenerse en la séptima posición de la clasificación y continuar dentro de la pelea por los puestos de Liguilla.

Además, los Xolos llegan con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en sus primeros ocho encuentros disputados, con un registro de 12 goles a favor y 10 en contra. Uno de sus principales puntos fuertes ha sido jugar en el Estadio Caliente, donde han conseguido cuatro triunfos en cinco compromisos.

Por otro lado, Atlas viene de igualar 1-1 frente a Pumas en el Estadio Jalisco. Los Rojinegros llegan a la jornada con los mismos 14 puntos que Tijuana, aunque ubicados por debajo de los fronterizos en la clasificación.

El encuentro también representa una nueva prueba para el equipo dirigido por Hernán Crespo, que buscará regresar a Guadalajara con los tres puntos después de emprender el viaje hacia la frontera durante este jueves.

Asimismo, con el detalle de los seleccionados nacionales, debe señalarse que Xolos no contará con su número 10 Gilberto Mora, ni el defensa central Jackson Porozo, dos de sus titulares. Mientras que Atlas tendrá que rotar en la lateral, pues Jorge Sánchez también forma parte del llamado de Rafael Márquez para México.

¿A qué hora inicia el partido Tijuana vs. Atlas de la Liga MX?

El encuentro correspondiente a la jornada 10 entre Tijuana y Atlas se jugará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Caliente.

El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Tijuana el encuentro iniciará a las 20:00 horas, tiempo local.

¿Dónde ver Tijuana vs. Atlas EN VIVO?

El partido estará disponible en México mediante las siguientes opciones:

FOX: transmisión por televisión.

transmisión por televisión. FOX One: plataforma de streaming.

¿Cuál es el pronóstico para Tijuana vs. Atlas?

El partido se perfila como uno de los encuentros más equilibrados de la jornada debido al momento que atraviesan ambos clubes. Tanto Tijuana como Atlas llegan con 14 puntos, además de haber empatado sus respectivos partidos de la fecha anterior. Del mismo modo, podría considerarse que hay igualdad de condiciones, incluso pese a las ausencias por Fecha FIFA.

Sin embargo, el desempeño de los Xolos como locales puede convertirse en uno de los factores importantes del encuentro. Los antecedentes recientes también reflejan paridad: en sus últimos cinco enfrentamientos, Tijuana y Atlas consiguieron dos victorias cada uno y registraron un empate. El choque más reciente terminó con triunfo rojinegro por parte del Atlas por 2-1. Pensar ahora mismo en un empate entres ambos conjuntos rojinegros no sería una locura, en cuanto a ausencias del plantel y desempeño reciente.