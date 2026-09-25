Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: ¿En qué lugar saldrá Checo Pérez?

Sergio Pérez se perfila para tener una carrera complicada desde atrás en Bakú. CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- El piloto automovilístico Sergio Pérez "Checo" ofreció una conferencia de prensa en el Teatro Telcel, en la que anunció su regreso para participar en la próxima edición de la Fórmula 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La Fórmula 1 está lista para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, donde Sergio “Checo” Pérez buscará aprovechar uno de los circuitos que históricamente mejores resultados le ha dado, sin embargo, el mexicano tendrá una complicada misión después de quedar eliminado en la Q1 y luego recibir una sanción.

Pérez terminó la clasificación en el vigésimo lugar, con un registro de 1:46.658, sin conseguir avanzar a la Q2. El piloto de Cadillac explicó que necesitaba aprovechar el rebufo para tener posibilidades de superar el primer corte, pero las circunstancias de la sesión y las banderas amarillas complicaron sus intentos.

La pole position quedó en manos de George Russell, quien marcó un tiempo de 1:42.526 con Mercedes y superó por más de ocho décimas a Charles Leclerc. Oscar Piastri terminó tercero, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris.

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán?

Aunque Checo Pérez recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla, el mexicano conservará el lugar 20 para iniciar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Los comisarios sancionaron al piloto de Cadillac después de considerar que obstaculizó a Oscar Piastri durante una vuelta rápida del australiano. El incidente ocurrió en la zona de las curvas 18, 19 y 20, mientras Pérez se encontraba preparando sus neumáticos.

La sanción, sin embargo, no enviará al mexicano hasta el último puesto. Fernando Alonso y Lance Stroll recibieron penalizaciones mayores por cambios en componentes de sus unidades de potencia, por lo que ocuparán los lugares 21 y 22, respectivamente. De esta manera, Pérez permanecerá en la vigésima posición.

Esta será una oportunidad para que el mexicano intente una nueva remontada en un circuito que conoce particularmente bien. Checo ha ganado dos veces en las calles de Bakú, aunque en esta ocasión tendrá que abrirse paso prácticamente desde el fondo de la parrilla.

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026

Después de aplicar las diferentes sanciones, la parrilla para la carrera queda de la siguiente manera:

George Russell - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren Isack Hadjar - Red Bull Lando Norris - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Pierre Gasly - Alpine Max Verstappen - Red Bull Franco Colapinto - Alpine Oliver Bearman - Haas Liam Lawson - Racing Bulls Alexander Albon - Williams Esteban Ocon - Haas Carlos Sainz - Williams Arvid Lindblad - Racing Bulls Kimi Antonelli - Mercedes Gabriel Bortoleto - Audi Nico Hülkenberg - Audi Valtteri Bottas - Cadillac Sergio “Checo” Pérez - Cadillac Fernando Alonso - Aston Martin Lance Stroll - Aston Martin

Checo Pérez, obligado a remontar en Bakú

El resultado supone un reto considerable para Cadillac, que había mostrado señales positivas durante las prácticas. Pérez reconoció después de la clasificación que el equipo esperaba un mejor resultado, pero aseguró que en una carrera como la de Bakú todavía pueden presentarse oportunidades para avanzar posiciones.

Además de Pérez, la parrilla sufrió otros movimientos importantes. Carlos Sainz, quien había conseguido el noveno mejor tiempo, recibió una sanción de cinco lugares por no reducir suficientemente la velocidad ante banderas amarillas y partirá desde la posición 14.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre en el Circuito Urbano de Bakú. La carrera comenzará a las 15:00 horas locales, en una prueba en la que Checo Pérez tendrá que recurrir a su experiencia en este trazado para intentar escalar desde el vigésimo puesto.