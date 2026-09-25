Internacionales reaccionan y toman el control de la Copa Presidentes

PALIZA. Los estadunidenses están obligados a remontar.

El Equipo Internacional protagonizó una contundente reacción en la Copa Presidentes 2026 al ganar los cinco duelos de foursomes de la segunda jornada y colocarse al frente del marcador global por 7-3 sobre Estados Unidos en el Medinah Country Club, cerca de Chicago.

Tras un inicio complicado el jueves, los internacionales respondieron con autoridad gracias a los triunfos de las parejas conformadas por Nick Taylor y Corey Conners, Ryan Fox y Min Woo Lee, Tom Kim y Si Woo Kim, además de Adam Scott y Christiaan Bezuidenhout, quienes derrotaron a varias de las figuras estadounidenses.

Estados Unidos obligado a reaccionar

La escuadra local, liderada por el capitán Brandt Snedeker, sufrió un duro revés pese a contar con jugadores de la talla del número uno del mundo, Scottie Scheffler, y ahora necesitará una remontada durante el fin de semana para evitar una sorpresiva derrota en casa.

La competencia continuará este sábado con ocho puntos en juego entre partidos de four-ball y foursomes, mientras que el domingo se disputarán los doce duelos individuales que definirán al campeón. El primer equipo en alcanzar 15.5 puntos conquistará el trofeo.