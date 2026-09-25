México vs. Colombia: Lo mejor de la conferencia de prensa de Rafa Márquez previo al partido amistoso (@miseleccionmx/Moisés Pablo Nava)

Este sábado 26 de septiembre en punto de las 19:00 horas, se llevará a cabo el primer partido de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana en un encuentro amistoso ante Colombia.

Previo al encuentro, Márquez realizó una conferencia de prensa donde habló sobre esta nueva etapa de como entrenador y su trabaja con los convocados. Aquí te decimos los momentos destacados.

El regreso de Hirving Lozano a la selección después de 10 meses

La conferencia arrancó con la pregunta que ha estado circulando en torno a la convocatoria, la vuelta de Lozano a la selección, además de la ausencia de Alexis Vega.

Ante esto, Rafa mencionó que es un jugador diferencial que todavía puede dar algo más. Ante la ausencia de Alexis mencionó que está dando un buen torneo, pero quería probar con otros jugadores.

¿Qué va a cambiar con respecto al Mundial?

Ante el poco tiempos de preparación que existe para los encuentro amistosos, el exjugador del Barcelona comentó que la base de su juego se dará en torno a lo trabajado en el Mundial, añadiendo conceptos, juegos y subir el nivel de los jugadores.

Añadiendo que quiere que los jugadores deben muestren su mejor versión, luchen hasta el final y vistan la casaca del equipo con orgullo.

Rafa como Director Técnico

Con el inicio de esta nueva esta, Rafa decidió traer a personas que lo ayuden, además de arroparse de gente con experiencia. Trabajar con calma, pero con prisa, tomar decisiones rápidas sin temor a equivocarse.

Asimismo, menciona que confía en sí mismo y sus capacidades, puede caer caer y cometer errores, pero hay que levantarse y seguir adelante.

Rafa Márquez no tuvo miedo al “qué dirán” como jugador, por lo que espera transmitir esa confianza al equipo.

Nadie es indispensable

Otra pregunta esperada era la salida de Pol Lorente para trabajar con Javier Aguirre, el DT de la selección le deseó la mejor suerte para posteriormente añadir que, “no hay nadie indispensable en la selección, ni yo mismo […] esto es más que una sola persona".

Más adelante, Rafa agradeció por todo lo que aprendió con Javier y el apoyo incondicional que le dio.

¿Cuál será el estilo de esta selección?

Con poco tiempo previo a los partidos amistosos, Rafa Márque menciona que se adaptó a lo que tenía, repitiendo lo que estaba funcionando en el Mundial e intentar mejorar con el tiempo.

Quiere plantar una semilla, regalas y cuidarla, perfeccionando todo y potencializando a los jugadores con ayuda de su experiencia en el Barca “B”; manteniendo una media de edad de 25 años en los jugadores, trabajando con gente joven para beneficio del equipo.

Contratiempos en la selección

Con los en la convocatoria imprevistos causados por lesiones, Rafa mencionó que se siendo contento con los convocados, que no puede controlar las lesiones, pero que esto abre la “posibilidad de ver más gente”.

Juego ante Colombia

La conferencia también contó con la presencia de prensa colombiana para preguntar las expectativas que tiene Rafa ante esta Selección Colombiana sin James Rodríguez y con 10 convocados del Mundial pasado.

Ante esto, menciona que James es un leyenda colombiana y que los jugadores colombianos son veloces, tienen fuera y potencia, además de añadir que México no ha ganado contra Colombia desde 2010, por lo que no será un encuentro fácil.

La Selección Mexicana será competitiva y espera que esté acompañada de buenos resultados.

¿Cómo ve a la selección actual?

Para cerrar la conferencia de prensa, le preguntaron sobre su entrenamiento durante la semana pasada con la selección y qué espera que se vea reflejado en la cancha en el partido del sábado.

Rafa Márquez dijo que esto es una nueva etapa con veteranos como Jesús Gallardo hasta el más joven Gilberto Mora, pero que ha todos los ha visto con intensidad, ganas de ganar y con una actitud de plena disponibilidad.