Muere Baby Face: ¿Quién fue el legendario luchador mexicano?

José Guadalupe Fuentes "Baby Face". Se dio a conocer este 25 de septiembre que el luchador colimense murió a los 79 años de edad. (@Salva2rH/X)

Este viernes 25 de septiembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de José Guadalupe Fuentes Ochoa a sus 79 años de edad. El exluchador mejor conocido como el Baby Face, fue un ícono de los encordados durante las décadas de los 70, 80 y 90. Incluso después de retirarse y colgar las botas, los aficionados del pancracio moderno lo tenían bien ubicado, pues hasta montó un negocio de comida cerca de la Arena México.

¿Qué le pasó al legendario luchador Baby Face?

La información fue revelada por el periodista Ernesto Ocampo, quien se especializa en la lucha libre. Al momento, familiares y amigos cercanos del luchador no han revelado detalles de su muerte, noticia que tomó por sorpresa a la afición de los vuelos y las llaves, pues no se le conocía enfermedad alguna a “El Cañonera de Colima”. Quien incluso, era captado por aficionados en su negocio de arroces en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quién fue el icónico luchador Baby Face?

José Guadalupe Fuentes Ochoa, quien luchaba bajo el nombre de Baby Face y era apodado “El Cañonero de Colima”, fue un luchador reconocido por ser uno de los rudos más peligrosos arriba del cuadrilátero, que sabía dar “machetazos” y que se midió a verdaderas leyendas del ring tanto en la Arena México como en el Toreo de Cuatro Caminos con figuras del tamaño de El Texano, Villano III, El Perro Aguayo, Canek, Hijo del Santo, Scorpio y Huracán Ramírez.

Además de haber conquistado a la afición dentro de los recintos en los que se presentó en México, Baby Face destacó a nivel internacional, yéndose de gira por Japón y Estados Unidos, siendo en el país asiático donde consiguió gran reconocimiento y también de donde aprendió, gracias a su amiga e intérprete “Kuroneko” a cocinar los platillos con los que emprendería el negocio posterior a su retiro de la lucha libre.

¿A qué se dedicaba el Baby Face antes de su muerte?

El colimense había iniciado un negocio de arroces en la Ciudad de México ubicado en la colonia Doctores. El local, abierto desde mediados de los años 90, incorporó a su venta el arroz frito estilo oriental, siendo ese el toque característico del negocio.

En él, se podían encontrar distintos estilos de arroz blanco y arroz frito, así como huaraches que contaban con nombres de icónicos luchadores. Entre las estrellas del ring que se mencionaban en su menú se podían encontrar a Shocker, Místico, Lizmark, Perro Aguayo, Cibernético, La Sombra (hoy Andrade el ídolo), Texano Jr, Mister Águila y muchos otros peleadores icónicos de las arenas mexicanas.