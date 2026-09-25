Muerte de Babyface: ¿De qué murió el legendario luchador? Estos fueron sus problemas de salud

Baby Face Baby Face fue un legendario luchador mexicano y tenía un puesto de comida cerca de la Arena México. (Especial)

El legendario luchador Baby Face falleció lamentablemente este 25 de septiembre, por lo que el mundo de la lucha libre mexicana está de luto y así lo confirmó el periodista Ernesto Ocampo.

¿Quién era el luchador Baby Face?

El luchador Baby Face se llamaba en vida José Guadalupe Fuentes Ochoa, quien a sus 79 años de edad perdió la vida y era famoso por su negocio de arroz que puso frente a la Arena México en la Colonia Doctores.

Así también, Baby Face fue un ícono de los encordados durante las décadas de los 70, 80 y 90, muchos lo recuerdan por sus épicas batallas en el ensogado y el pancracio mexicano lo recuerda como un héroe.

En adición a esto, familiares y amigos cercanos del luchador comenzaron a enviar sus condolencias, por lo que el mundo de la lucha libre pierde a otra de sus figuras en este 2026.

A Baby Face también le llamaban “El Cañonero de Colima” y los aficionados a la lucha libre lo visitaban en su negocio de arroces en la colonia Doctores, donde tenía diversas especialidades.

¿De qué murió Baby Face, el legendario luchador mexicano?

Por otra parte, de acuerdo con una fuente consultada por La Crónica de Hoy, el luchador Baby Face había ingresado hace un par de meses al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde fue atendido por diversas molestias.

Además, Baby Face sufría de insuficiencia renal y cardiaca, por lo que falleció lamentablemente este 25 de septiembre.

Finalmente, Baby Face, llamado también “El Cañonero de Colima” fue un luchador reconocido por ser uno de los rudos más peligrosos arriba del cuadrilátero, se enfrentó a El Texano, Villano III, El Perro Aguayo, Canek, Hijo del Santo, Scorpio y Huracán Ramírez.

Pero lamentablemente dejó este mundo a los 79 años Baby Face, por lo que seguramente habrá diversos homenajes en distintas arenas de lucha libre en el país.