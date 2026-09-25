Gael García explica por qué es aficionado de Pumas y elogia a Chivas (Galo Cañas Rodríguez/Fernando Carranza/Mario Jasso García/)

El actor mexicano y ganador del Globo de Oro, Gael García Bernal, habló sobre su amor por el futbol a través de equipos como Pumas y Chivas, además de la Selección Mexicana.

Mencionó que la final del torne pasado donde Pumas enfrentó a Cruz Azul la vivió a través de la televisión y que era un equipo difícil de vencer; añade que con 2-3 movimientos el equipo universitario podrían volverse un equipo contundente.

¿Qué opina el actor sobre Pumas?

En entrevista para ESPN, Gael narró que el nacimiento de su amor por Pumas llega desde sus raíces académicas, ya que él como sus padres estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de que vivió queda de Ciudad Universitaria del exjugador Hugo Sánchez.

Asimismo el actor contó una anécdota junto al actor Diego Luna, donde ambos vivieron la final del 90-91 y fueron los números 5 y 6 para entrar al estadio donde presenciaron el “Tucazo” en el Estadio Olímpico Universitario.

Recordó jugadores como Luis García, Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez, El Pillo Vera, García Aspe, Miguel España, dirigidos por Miguel Mejía Barón.

Ya no es todos como antes

Además de que tenía la idea de que los jugadores de Pumas tenían que se matriculados de la UNAM, como Hugo Sánchez que es Odontólogo. Así como el equipo español Barcelona, que tiene una escuela. Menciona que “no todo es el éxito de ganar”.

Gael explica también, que se llegan a vivir campeonatos inolvidables y equipos inolvidables como el equipo de los Toros de Neza, quienes actualmente están en la tercera categoría del futbol profesional en México.

No solo es Pumas, sino también la Selección Mexicana y Chivas

Gabriel mencionó que su amor por el futbol no solo se queda en el equipo de Pumas, ya que su familia le va a las Chivas de Guadalajara.

Menciona que le gusta ver como el quipo está jugando bien y la está rompiendo, además de sacar jugadores impresionantes.

También mencionó su pasión por la selección y las épocas buenas que están viviendo.