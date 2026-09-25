Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo: fecha, horario, cómo y dónde ver la prueba de ruta

Isaac del Toro. El ciclista mexicano participó en el Contrarreloj Individual Masculino Élite en Montreal, Canada. 2026

Isaac del Toro afrontará este fin de semana una de las pruebas más importantes de su temporada. El mexicano participará en la carrera de ruta élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, que cerrará las actividades del certamen celebrado en Montreal, Canadá.

Del Toro, del equipo UAE Team Emirates-XRG, llegará al Mundial luego de conseguir el sexto puesto en el Contrarreloj de élite individual el pasado 20 de septiembre, en el que registró un tiempo de 46 minutos y 31 segundos.

Ahora, el ciclista azteca tiene una nueva oportunidad de hacerse con un resultado histórico para México en la prueba de ruta, competencia de más de 270 km, en donde, en contra de una centena de competidores, se definirá al monarca mundial.

¿Cuándo corre Isaac del Toro la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo?

La carrera de ruta élite varonil se disputará el domingo 27 de septiembre de 2026 en Montreal y será la última prueba del Campeonato Mundial.

Para los aficionados mexicanos, la competencia está programada para comenzar a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la salida en Montreal será a las 9:00 horas.

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Prueba: ruta élite varonil

ruta élite varonil Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México

7:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Montreal, Canadá

Montreal, Canadá Distancia: aproximadamente 273 kilómetros

aproximadamente 273 kilómetros Desnivel acumulado: 3,803 metros

¿Dónde y a qué hora ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026?

La participación de Isaac del Toro será el día domingo 27 de septiembre y comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse a través de televisión de paga y streaming:

ESPN : Televisión de paga

: Televisión de paga Disney+: Streaming

Isaac del Toro buscará superar su actuación de 2025

Montreal representa la segunda participación de Isaac del Toro en un Campeonato Mundial élite. En Kigali 2025, el mexicano consiguió el séptimo puesto en la carrera de ruta y el quinto en la contrarreloj individual, pero ahora, en la edición de 2026, terminó sexto en el contrarreloj y con la oportunidad de mejorar su resultado en la prueba de fondo.