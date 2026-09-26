Arranca la XVI Copa Centro con más de 350 golfistas en busca de la gloria juvenil

APROVECHA LOCALÍA. La jugadora local Martina Galdeano se adueñó del liderato femenil tras firmar una brillante tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par.

La XVI Copa Centro completó su primera jornada de actividades en los campos del Club Campestre El Campanario, Club Campestre de Querétaro y Club de Golf San Gil, donde más de 350 jugadores comenzaron su participación en la primera competencia de la temporada 2026-2027 del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf.

Tras un intenso día de competencia, quedaron definidos los primeros líderes en las distintas categorías del certamen, considerado uno de los torneos más importantes del calendario infantil y juvenil del golf mexicano.

Martina Galdeano y Gerónimo Espinosa toman la delantera

La categoría de 18 años y menores, disputada en el Club Campestre El Campanario, dejó actuaciones destacadas tanto en la rama femenil como en la varonil.

La jugadora local Martina Galdeano se adueñó del liderato femenil tras firmar una brillante tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, producto de cinco birdies y apenas un bogey durante toda la ronda.

“Fue una ronda bastante sólida, acerté varios greenes y embocé putts importantes. Estuve muy bien con el putter, sin cometer ningún triputt, y eso fue clave durante el día. Para el fin de semana intentaré mantener la calma y repetir el juego de hoy”, comentó Galdeano.

En la rama varonil, Gerónimo Espinosa, del Club Campestre de Aguascalientes, y Carlos Moreno Podolski, del Club Campestre de la Ciudad de México, comparten la cima tras entregar tarjetas de 69 golpes (-3).

Espinosa construyó su recorrido con seis birdies, un bogey y un doble bogey, mientras que Moreno registró cinco birdies y dos bogeys para mantenerse al frente del tablero.

“Desde que salí al campo supe que iba a jugar bien. Seguí la estrategia de aprovechar los pares cinco y acertar los fairways en los hoyos más complicados. Además, jugué con un grupo de amigos, lo que me permitió estar relajado durante toda la ronda”, señaló Espinosa.

Regina Pedraza lidera en casa

Las categorías 15 años y menores y 12-13 años tuvieron acción en el Club Campestre de Querétaro, donde la competencia se mantuvo sumamente cerrada.

En la categoría femenil de 15 años y menores, la queretana Regina Pedraza aprovechó su condición de local para colocarse en la primera posición con una ronda de 73 golpes (+1), seguida muy de cerca por Luisa Fernanda González, de Bosque Real Country Club, con 74 impactos (+2).

En la rama varonil, Antonio Gavito, representante del Club de Golf México, tomó el liderato con una tarjeta de 70 golpes (-2). Detrás de él aparece Sergio Simón, del Club Campestre de Querétaro, con 71 (-1), mientras que Santiago García Melo, del Club Campestre Lourdes, junto con los regiomontanos Patricio González y Diego Canales, ambos del Club Campestre Monterrey, comparten la tercera posición con par de campo.

Arantza Calzada y Nicolás Humphrey destacan en 12-13 años

Dentro de la categoría 12-13 años femenil, Arantza Calzada, de La Loma Club de Golf, se colocó como líder provisional tras firmar una tarjeta de 74 golpes (+2).

Por su parte, la rama varonil presenta un empate en la cima entre Nicolás Humphrey, del Club de Golf México, y Lorenzo Rodríguez, del Club Campestre de Querétaro, quienes concluyeron el recorrido con 72 golpes, par de campo.

La paridad observada en estas categorías hace prever una intensa batalla durante las siguientes rondas, en las que cualquier error podría resultar determinante en la lucha por los primeros lugares.

Los más pequeños brillan en San Gil

El Club de Golf San Gil fue sede de las categorías 10-11 años, 8-9 años y 7 años y menores, donde las jóvenes promesas del golf nacional también ofrecieron grandes actuaciones.

La gran protagonista del día fue Constanza Jiménez, de Lomas Country Club, quien dominó la categoría de 10-11 años femenil con una extraordinaria ronda de 68 golpes (-4), estableciendo además una ventaja de ocho impactos sobre su más cercana perseguidora.

En la rama varonil, Leonardo Durán, del Club Campestre El Campanario, y Leonardo Llamas, del Club de Golf San Gil, comparten el liderato tras concluir con tarjetas de 72 golpes, par de campo.

Ivanna Asis y Enrique Almanza encabezan a las categorías menores

La categoría 8-9 años femenil es liderada por Ivanna Asis Salazar, del Club de Golf El Socorro, quien firmó una destacada tarjeta de 32 golpes (-4) para tomar una cómoda ventaja.

En la rama varonil, Joss Guzmán, de Las Misiones Club Campestre, finalizó como líder con 34 golpes (-2).

Mientras tanto, en la división de 7 años y menores, Regina González, del Club Campestre de Aguascalientes, se colocó en el primer puesto de la rama femenil con 45 golpes, mientras que Enrique Almanza, de Álamo Country Club, encabeza la clasificación varonil con 38 impactos.

La actividad de la XVI Copa Centro continuará este sábado con la segunda ronda de competencia en las tres sedes. Para las categorías que se disputan a 54 hoyos, la jornada será crucial, ya que definirá a los jugadores que obtendrán su boleto a la ronda final y mantendrán vivas sus aspiraciones de conquistar el primer título de la temporada 2026-2027 del golf infantil y juvenil mexicano.