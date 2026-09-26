Carlos Alcaraz carga con Europa e iguala la Laver Cup tras una épica remontada

POTENCIA. La responsabilidad recayó sobre los hombros de Alcaraz durante la sesión nocturna en el O2 Arena, luego de que Europa encadenara dos duros reveses con las derrotas de Flavio Cobolli y Alexander Zverev en sus respectivos compromisos.

Carlos Alcaraz volvió a convertirse en el gran líder del equipo de Europa en la Laver Cup, al imponerse en un dramático duelo individual a Taylor Fritz por parciales de 6-3, 4-6 y 13-11, resultado con el que igualó la serie frente al Resto del Mundo (5-5).

El murciano, que ya había estrenado su cuenta el viernes al ganar el partido de dobles junto al checo Jakub Mensik, sumó también una valiosa victoria en individuales para aportar tres de los cinco puntos que acumula hasta ahora el conjunto europeo en la competencia.

Revancha consumada ante Fritz

El triunfo tuvo un sabor especial para Alcaraz, ya que le permitió cobrar revancha de la única derrota que ha sufrido frente a Fritz en toda su carrera. Aquel tropiezo se produjo en la edición de la Laver Cup disputada en San Francisco el año pasado, apenas unos días después de que el español conquistara el título del Abierto de Estados Unidos.

Aunque aquella caída tuvo escasa repercusión deportiva por tratarse de un torneo de exhibición, el número uno español supo extraer lecciones importantes. Desde entonces ha dominado claramente la rivalidad ante el estadounidense, al ganar los cuatro enfrentamientos posteriores y ceder únicamente dos sets en ese lapso.

Un líder cuando más lo necesitaba Europa

La responsabilidad recayó sobre los hombros de Alcaraz durante la sesión nocturna en el O2 Arena, luego de que Europa encadenara dos duros reveses con las derrotas de Flavio Cobolli y Alexander Zverev en sus respectivos compromisos.

Con la presión al máximo, el español respondió como líder. Ante el mejor jugador del equipo dirigido por Andre Agassi, protagonizó un encuentro de alta intensidad que se definió en un emocionante súper desempate. Cuando parecía al borde de la derrota, Alcaraz salvó dos puntos de partido y encontró la forma de inclinar la balanza a favor de Europa.

La victoria no solo evitó que el Resto del Mundo ampliara su ventaja, sino que devolvió el equilibrio a la eliminatoria y mantuvo intactas las aspiraciones del conjunto europeo de recuperar el trofeo.

La definición llegará el domingo

Tras rescatar a su equipo en uno de los partidos más emocionantes de la jornada, Alcaraz dejó clara su intención de volver a la pista este domingo, día en el que se definirá el campeón de la Laver Cup.

La última jornada tendrá un valor decisivo, ya que cada victoria otorgará tres puntos, por lo que cualquier encuentro puede inclinar definitivamente la balanza. Europa confía en volver a apoyarse en su gran figura, un Alcaraz que ha asumido el liderazgo del equipo y que ya carga buena parte de la esperanza continental sobre su raqueta.