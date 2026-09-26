El equipo internacional pone contra las cuerdas a Estados Unidos en la Copa Presidentes

DEFINICIÓN. Estados Unidos está obligado a remontar este domingo en Medinah para impedir la coronación internacional.

El equipo internacional mantuvo este sábado su ventaja de tres puntos sobre Estados Unidos y llegará a la última jornada de la Copa Presidentes con marcador de 10.5-7.5, a cinco unidades de asegurar el título en el Medinah Country Club, cerca de Chicago.

Estados Unidos, dominador histórico del torneo, está obligado a reaccionar en los 12 duelos individuales del domingo. El conjunto internacional, en cambio, necesita cinco puntos para alcanzar los 15.5 que garantizan la conquista del trofeo.

Estados Unidos reacciona por la mañana

En los cuatro partidos de mejor bola de la sesión matutina, los estadounidenses recortaron distancias con dos triunfos, un empate y una derrota. Justin Thomas y Jackson Koivun igualaron ante Min Woo Lee y Sungjae Im.

Chris Gotterup y Cameron Young, así como Scottie Scheffler y Sam Burns, consiguieron victorias para los locales. La respuesta internacional llegó con Si Woo Kim y Tom Kim, quienes derrotaron a Collin Morikawa y Wyndham Clark.

El Equipo Internacional contiene el ataque

En los golpes alternos de la tarde, Patrick Cantlay y Xander Schauffele sumaron para Estados Unidos, al igual que Young y Gotterup. El equipo internacional respondió para conservar una importante ventaja rumbo a la definición.

La Copa Presidentes se resolverá este domingo con 12 enfrentamientos individuales, en los que cada jugador buscará un punto para su equipo. La tensión aumenta además ante la anunciada presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, presidente honorario del torneo.

Todo se decide en Medinah

El panorama es claro: al equipo internacional le hacen falta cinco puntos, mientras Estados Unidos necesita una remontada para evitar la derrota ante su público y mantener su amplio dominio histórico de la competición.

Cambios principales: castelanicé fourball como mejor bola y foursomes como golpes alternos, corregí repeticiones y sintaxis, y concentré la cabeza y el sumario en el 10.5-7.5 y los cinco puntos que separan al equipo internacional del título.