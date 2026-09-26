Checo Pérez termina 13 en Azerbaiyán; Russell vence a Verstappen en dramático cierre

MEJORA. El lugar 13 que alcanzó Pérez muestra un avance en su desempeño.

Sergio “Checo” Pérez finalizó en el lugar 13 del Gran Premio de Azerbaiyán, en una carrera marcada por incidentes y neutralizaciones, y en la que George Russell se quedó con la victoria después de resistir hasta el final el ataque de Max Verstappen.

El mexicano de Cadillac consiguió avanzar posiciones en las calles de Bakú, aunque su recuperación no fue suficiente para ingresar a la zona de puntos. Checo cruzó la meta en la decimotercera posición, en uno de los circuitos donde históricamente ha obtenido grandes resultados.

Checo rescata posiciones en Bakú

Pérez aprovechó los incidentes para escalar lugares y acercarse al top 10. Aunque no tuvo el ritmo necesario para involucrarse en la pelea por los puntos, logró completar la carrera en una jornada complicada para Cadillac.

En la punta, Russell convirtió su pole position en una valiosa victoria. El piloto de Mercedes soportó la presión de Verstappen en las últimas vueltas y cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante del neerlandés. Isack Hadjar completó el podio.

Antonelli mantiene el liderato

Andrea Kimi Antonelli protagonizó otra de las actuaciones destacadas del día al remontar 11 posiciones, pasando del puesto 16 al quinto. El resultado permitió al joven piloto de Mercedes conservar la cima del campeonato.

La competencia también dejó varios abandonos. Fernando Alonso quedó fuera por problemas mecánicos, mientras Lando Norris, Pierre Gasly y Franco Colapinto tampoco consiguieron terminar. Carlos Sainz finalizó décimo y sumó un punto.

A las puertas de los puntos

Con su lugar 13, Checo Pérez cerró un fin de semana complicado en Azerbaiyán y quedó a tres posiciones de la zona de unidades.

Mientras el mexicano buscará un mejor resultado en la siguiente fecha, Russell sale fortalecido de Bakú y Antonelli conserva el control de la lucha por el campeonato.