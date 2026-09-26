Rafa Márquez debuta con empate ante Colombia

DE ENSUEÑO. Gilberto Mora celebra su primer gol con el Tri y con la camiseta del número '10'. (Adrian Macias/Adrian Macias)

México empató 1-1 ante Colombia este sábado en Baltimore, en el debut de Rafael Márquez al frente del Tri. El conjunto mexicano tuvo mayor posesión, pero debió remontar después de un inicio complicado.

Colombia abrió el marcador a los nueve minutos. Richard Ríos desbordó por la derecha y envió un centro preciso para Luis Suárez, quien se anticipó a la defensa y marcó de cabeza.

Mora lidera la reacción mexicana

México respondió y estuvo cerca del empate al minuto 32. Roberto Alvarado estrelló un disparo en el poste y, en el rebote, Luis Chávez mandó el balón al travesaño.

La recompensa llegó al 62. Jesús Gallardo encontró con un pase largo a Gilberto Mora, quien se quitó la marca de Jhon Lucumí y definió para establecer el 1-1.

Márquez suma en su estreno

Los cambios redujeron el ritmo durante el tramo final y ninguno de los equipos consiguió generar suficiente peligro para romper la igualdad.

Así, Márquez comenzó su etapa como seleccionador con un empate, mientras Mora, de 17 años, volvió a destacar como una de las principales figuras de México.