Pumas vs. Atlético de San Luis ¿Dónde y a qué hora ver en vivo el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026? (Pexels)

Este domingo continúan las actividades en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX con el enfrentamiento entre Pumas y el Atlético de San Luis. Los universitarios llegan a este enfrentamiento tras igualar 1-1 frente al Atlas en la fecha anterior.

Por su parte, el conjunto potosino viene de conseguir una victoria por 3-1 ante el Necaxa; sin embargo, al ubicarse en el lugar 16 de la tabla general con apenas 9 puntos, San Luis necesita rescatar un resultado positivo para el cierre de esta jornada.

¿Cuándo y a qué hora empieza el partido?

El duelo sobre la cancha entre Pumas vs. Atlético de San Luis se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre. El Estadio Olímpico Universitario será el escenario principal para este encuentro que ayuda a concluir las acciones de la Jornada 10.

El silbatazo inicial y la rueda del balón están programados en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en un enfrentamiento importante donde ambos clubes buscarán quedarse con los tres puntos.

¿El partido se transmitirá por televisión abierta?

Para los aficionados que se preguntan dónde seguir el encuentro entre Pumas y Atlético de San Luis, en esta ocasión la transmisión no irá por televisión abierta ni por cable. El partido se emitirá de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX Premium (requiere suscripción), donde se podrá seguir el minuto a minuto del juego.