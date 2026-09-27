La Europa de Alcaraz conquista su sexta Laver Cup

EL REGRESO. La generación encabezada por Carlos Alcaraz volvió a demostrar su poderío colectivo y confirmó que Europa continúa siendo la gran referencia del tenis mundial en este formato de competencia. EFE/EPA/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN/EFE)

No fue necesaria la participación de Carlos Alcaraz en la jornada dominical. Aunque el murciano tenía programado disputar el tercer encuentro del día frente al australiano Alex de Miñaur, las victorias previas de sus compañeros bastaron para sellar matemáticamente la conquista europea.

La definición temprana dejó con ganas de más a los aficionados que llenaron el O2 de Londres, quienes esperaban ver nuevamente en acción a Alcaraz. Además, tampoco pudo disputarse el duelo entre Rafael Jódar y Taylor Fritz, previsto para cerrar la velada.

Cobolli y Mensik encaminaron el título

Europa necesitaba dos victorias durante la última jornada para asegurar el campeonato y sus representantes respondieron de manera contundente. La dupla formada por Flavio Cobolli y Jakub Mensik superó con autoridad a Alex de Miñaur y Taylor Fritz por 7-5 y 6-3, acercando decisivamente a su equipo al trofeo.

El resultado también confirmó el complicado momento de Fritz, quien terminó la competición con un balance de tres derrotas en tres partidos. El estadounidense cayó en el duelo individual ante Alcaraz, pese a haber contado con dos puntos para partido, y sufrió además dos tropiezos en dobles. Su desempeño contrastó con el nivel que mostró semanas atrás al conquistar el título de Washington.

Zverev sentenció la serie

Con el triunfo en dobles, el panorama quedó prácticamente resuelto para el conjunto europeo. El equipo dirigido por Andre Agassi necesitaba una remontada perfecta para conservar la corona, una misión que parecía casi imposible.

La sentencia llegó de la mano de Alexander Zverev, quien derrotó a Learner Tien en el siguiente enfrentamiento individual. Aunque el alemán tuvo que emplearse a fondo en un primer set muy disputado, resuelto en el desempate tras salvar una bola de manga, terminó imponiendo su experiencia. En el segundo parcial superó un delicado 0-40 y cerró el encuentro que aseguró el título para Europa.

El Viejo Continente vuelve a reinar

La victoria permitió a Europa recuperar la copa que había cedido el año pasado en San Francisco y ampliar su dominio histórico en la competición.

Con esta conquista, el equipo europeo suma ya seis títulos de la Laver Cup (2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), mientras que el Resto del Mundo permanece con tres coronas (2022, 2023 y 2025).