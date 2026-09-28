Liga MX: ¿Hasta cuándo se juega la jornada 11 del Apertura 2026 y cuántas Fechas FIFA quedan en el año?

Liga MX La siguiente jornada será hasta después de la Fecha FIFA. (cuartoscuro y FIFA)

La Liga MX pausará sus partidos durante dos semanas debido a los partidos de la Selección de México en la Fecha FIFA.

¿Cuándo concluye Fecha FIFA y vuelve a empezar Liga MX?

La selección mexicana comenzó sus partidos de la Fecha FIFA con un empate 1-1 contra Colombia el pasado sábado 26 de septiembre. Al Tricolor le quedan tres amistosos internacionales por disputar.

Es el primer año en que las ventanas de septiembre y octubre son fusionadas en una, la cual corre del 21 de septiembre al 6 de octubre, resultando en un periodo de 16 días en los que las selecciones disputarán cuatro partidos a diferencia de los dos habituales de años pasados. El cambio fue aprobado por la FIFA en 2023.

Esto significa que los partidos de la Liga MX pausarán hasta el término de los encuentros internacionales.

Este fin de semana todavía se jugaron partidos de la Liga MX a la par que el Tricolor disputó su amistoso. Sin embargo, los encuentros se retomarán en la jornada 11 el próximo 9, 10 y 11 de octubre.

La próxima Fecha FIFA del año va a ser la del 9 al 17 de noviembre. Interrumpirá la Liga MX entre las jornadas 16 y 17, por lo que los últimos partidos serán el 8 de noviembre y se reanudarán día 20 del mes. Esta ventana durará los 9 días habituales.