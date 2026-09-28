Lo que necesitamos es intensidad

MÉXICO VS COLOMBIA. México mostró el sello que lo caracterizaba cuando era competitivo y que, durante mucho tiempo, dejó de mostrar. (David Leah/David Leah)

Gran partido, de esos que se necesitan en una fecha amistosa.

La primera presentación de Rafa Márquez fue ante un gran rival, con resultados que sí le dejarán mucho para analizar.

Lo primero que pedíamos era intensidad y mantener el nivel mundialista. Sin la presión de una Copa del Mundo, México mostró el sello que lo caracterizaba cuando era competitivo y que, durante mucho tiempo, dejó de mostrar.

A lo largo de varios años de entrevistas por el mundo, el adjetivo más común para describir a la Selección Mexicana era la “intensidad”.

Una identidad que debe recuperarse

Exjugadores y entrenadores coincidían en que el equipo tricolor, en sus mejores momentos, demostraba intensidad, más allá de la calidad que siempre debe tener una selección nacional.

Esa característica se perdió de 2018 a la fecha, después de tener técnicos extranjeros que priorizaban otros aspectos.

Rafa Márquez conoce a la selección por dentro y por fuera, por eso hay que dejarlo trabajar.

Colombia fue un gran primer rival. Hay quienes no entienden que se trata de partidos amistosos y que el resultado vale poco o nada, pero es necesario darle tiempo a Rafa para que trabaje en su proceso.

El proceso por encima de las distracciones

Las declaraciones de Alexis Vega no hacen más que distraer del objetivo principal. Es un gran jugador, pero no indispensable. Ojalá tome la mejor decisión, que es estar a disposición de la Selección Mexicana cuando el tricolor lo requiera.

El resultado no dice nada por sí solo, porque se trata de un amistoso, igual que los próximos tres encuentros de esta Fecha FIFA. Sin embargo, el partido le ha dejado mucho a Rafa Márquez para comenzar su proceso al frente del equipo nacional.