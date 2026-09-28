Josimar José Évora Dias "Vozinha" Vozinha ya “se hartó” de la fama: así explicó el portero de Cabo Verde cómo cambió su vida tras el Mundial 2026 (Redes Sociales)

Josimar José Évora Días, conocido popularmente como “Vozinha”, es el experimentado portero de 40 años de la selección de Cabo Verde que se convirtió en una de las figuras mediáticas de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en días recientes reconoció sentirse agobiado por el repentino impacto del éxito y confesó que preferiría recuperar el anonimato.

“Prefería mi vida antes de la fama, he perdido mi paz y tranquilidad”, declaró el futbolista sobre su momento actual.

¿Por qué Vozinha se cansó de la fama tras el Mundial 2026?

En una entrevista concedida al diario británico The Observer, el portero caboverdiano agradeció el éxito profesional que le permite continuar en el fútbol de alto rendimiento, pero se sinceró sobre el costo personal que ha tenidodurante su jornada futbolística en el torneo mundialista.

Vozinha destacó por mantener su portería en cero frente a potencias como España y Arabia Saudita, actuaciones excepcionales bajo los tres postes que guiaron a Cabo Verde a disputar los dieciseisavos de final.

Para la nación africana, que es un archipiélago con una población cercana a los 500,000 habitantes, significó una hazaña histórica al alcanzar la fase eliminatoria en su primera participación en un Mundial, instancia donde finalmente cayeron 3-2 ante Argentina.

El nivel mostrado en la justa le valió una nominación al Trofeo Yashin como mejor portero del año y provocó un fenómeno masivo en sus redes sociales, pasando de 56,000 a más de 28 millones de seguidores en Instagram.

Pérdida de privacidad e impacto en su entorno familiar

Vozinha explicó cómo la popularidad ha alterado su vida privada y la de sus seres queridos:

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que tenía. Ahora salgo a un restaurante y siempre hay alguien que quiere una foto, un autógrafo o, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida y no creo que pueda hacer nada al respecto”, enfatizó el portero de Cabo Verde.

La situación se ha extendido hasta su círculo cercano, pues los aficionados acuden a diario a la vivienda de su madre en Cabo Verde.

“Para ser sincero, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la de antes”, concluyó el actual portero del Colo-Colo chileno, club al que llegó en julio pasado procedente del Chaves de la segunda división de Portugal.