¿Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Régida en CDMX? Revelan lista oficial de precios en el Palacio de los Deportes

Fuerza Régida Revelan lista oficial de precios en el Palacio de los Deportes (Cuartoscuro)

Tras confirmarse el regreso de la agrupación mexicoestadounidense Fuerza Régida en la Ciudad de México con dos únicas fechas para el próximo año dentro de su gira This Is Our Dream Tour, el escenario del Palacio de los Deportes se alista para recibirlos. OCESA no solo oficializó las fechas de las presentaciones, sino que también dio a conocer el costo de las entradas en cada una de las secciones del recinto para la venta a través de Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de las entradas para Fuerza Régida?

Con el anuncio de OCESA, se revelaron los costos oficiales para el Palacio de los Deportes (precios que ya incluyen los cargos por servicio correspondientes):

Nivel B: $4,429.20

Pista: $2,827.25

Nivel C: $2,331.25

Nivel D: $1,587.25

Nivel E: $1,227.50

Cabe señalar que estas tarifas corresponden a precios base y no contemplan variaciones para primeras filas ni asientos ubicados en orillas o esquinas.

¿Cuándo y a qué hora comenzará la venta de los boletos?

La venta de los accesos mediante la plataforma de Ticketmaster se ejecutará de forma escalonada con los siguientes días y horarios de atención:

Venta Beyond : 29 de septiembre a las 9:00 AM

: 29 de septiembre a las 9:00 AM Preventa Priority : 30 de septiembre a las 9:00 AM

: 30 de septiembre a las 9:00 AM Preventa Citibanamex : 1 de octubre a las 11:00 AM

: 1 de octubre a las 11:00 AM Venta General: 2 de octubre a las 11:00 AM

¿Cuándo se presentará Fuerza Régida en la CDMX?

La agrupación llegará a la Ciudad de México los próximos 3 y 5 de febrero de 2027 para presentarse en el Palacio de los Deportes. Este par de shows marcarán su esperado regreso a la capital tras el rotundo sold out que lograron en 2025 en el Estadio GNP Seguros.