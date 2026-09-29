¿Cómo sigue el estado de salud de Bruce Willis? Hija del actor comparte actualización sobre su demencia (@buuski)

Después de su boda con el músico Justin Acee, el pasado 8 de agosto, Tallulah Willis ha compartido en Instagram una foto con su papá, Bruce Willis, en la que dejó ver el estado de salud del actor.

En la imagen, publicada el lunes 28 de septiembre, se ve a la actriz besando la cabeza de su padre, mientras Bruce Willis cierra los ojos y sonríe. La foto fue acompañada con el mensaje: “So cute! 😚😚”, dejando ver que, dentro de lo que cabe, el actor se encuentra bien y acompañado de sus familiares.

¿Cuál es el estado de salud actual de Bruce Willis?

Recientemente se anunció que el actor Bruce Willis sería trasladado a un centro especializado en cuidados, por lo que generó diversas críticas hacia su familia y especialmente hacia su esposa.

Emma Heming, posteriormente, declaró que se había tratado de una de las decisiones más difíciles que ha tenido que hacer, pero aseguró que eso habría querido el actor para sus hijas.

Por lo que sus hijas, así como sus familiares —incluida su exesposa Demi Moore—, se han mantenido al pendiente de la salud del actor y continuamente lo visitan. En unas de esas vistas es que Tallulah le ha tomado esa fotografía a su padre y ha decidido compartirla en redes sociales.

Tallulah Willis ha sido muy abierta acerca de la salud de su padre y anteriormente había informado que en cada visita procura adaptarse al estado de ánimo del actor, así como prepararse emocionalmente para acompañarlo.

También a finales de agosto compartió que Bruce Willis se encontraba estable, es decir, que su enfermedad se mantenía sin cambios, por lo que esa estabilidad se trataba de algo positivo.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

En 2022 la familia de Bruce Willis confirmó que el actor tenía afasia y un año después anunciaron que su condición había evolucionado a demencia frontotemporal, la cual es conocida por sus siglas en inglés FTD.

La afasia es un trastorno del lenguaje que está asociado a lesiones en las zonas cerebrales que intervienen en el habla y en la comprensión.

Mientras que la demencia frontotemporal afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, ya que reúne distintos trastornos que provocan dificultades para hablar, así como cambios emocionales y alteraciones en la personalidad.

A su vez, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha anunciado que el cerebro del actor será donado a la ciencia para contribuir a las investigaciones sobre esta enfermedad. Según la exmodelo, la decisión fue tomada en común acuerdo por toda la familia.