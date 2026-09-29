Kane Parsons, director de "The Backrooms" ¿Habrá una continuación de Backrooms? Esto dijo el director sobre una serie que concluya la historia (Redes Sociales)

Detrás de un mundo repleto de espacios liminales, Kane Parsons, director de la adaptación cinematográfica de la leyenda urbana de internet The Backrooms, reveló que planea darle una continuación a la historia a través de un formato televisivo limitado. El cineasta señaló que esta vía sería la opción perfecta para ejecutar la conclusión del proyecto.

Tras convertir su ópera prima en un éxito que rompió récords de taquilla para la productora A24, Parsons considera que todavía hay mucho por explorar dentro de este universo oscuro y liminal que habita en los rincones de internet y, ahora, en el cine.

¿Qué se sabe de la continuación de “The Backrooms”?

El joven cineasta habló sobre una posible secuela que no implicaría necesariamente una película, sino una miniserie orientada a presentar el final de la historia. Las declaraciones las dio en una entrevista para el portal Deadline durante el pasado fin de semana:

“Nunca dejo de hacer cosas. Hay algunas cosas de las que me encantaría hablar cuando sea posible muy pronto”, comentó Parsons. Asimismo, el director hizo hincapié en que la idea original del proyecto siempre contempló el formato televisivo para que el desenlace pudiera desarrollarse con mayor tiempo:

“He dicho desde el mismísimo principio que el escenario de ensueño sería una miniserie para Backrooms para llegar al final principal”. Aclaró Parsons

De YouTube a la pantalla grande: la serie web de “The Backrooms”

Antes de llevar la cinta a las salas de cine de la mano de A24, Parsons inició su proyecto en 2022 a través de YouTube. En esa plataforma comenzó con la creación de videos centrados en la temática de los Backrooms, publicando un cortometraje realizado con el software de animación 3D Blender.

Dicho cortometraje mostraba a un niño vagando por los pasillos desolados y abandonados en el mundo de los backrooms, capturando la atención de millones de usuarios hasta superar las 70 millones de reproducciones.

El impacto del video en la cultura de internet despertó el interés de A24, productora que decidió llevar el fenómeno de las redes a la pantalla grande.

¿Qué nuevos proyectos tiene Kane Parsons?

Parsons se ha mantenido bastante activo en la industria, generando la curiosidad de miles de espectadores. En fechas recientes se registró su presencia en las oficinas de la desarrolladora Valve, lo que desató especulaciones entre los fans sobre una posible adaptación nueva de sus ideas o de otra leyenda urbana nacida en internet.