América perfila camiseta por su aniversario 110: filtran cómo sería el nuevo jersey

Camiseta de 110 aniversario de Club América. Se ha filtrado el diseño de la camiseta que saldrá a la vente por el aniversario 110 del club capitalino.

Con motivo de su aniversario número 110, el Club América estaría por sacar a la venta un jersey conmemorativo, mismo que estaría basado en el estilo retro de los años 70, tomando como inspiración el de la temporada 1970-1971, en donde las Águilas habrían salido campeonas.

¿Cuándo es el aniversario 110 del Club América?

El 12 de octubre de 1916 marca la fecha en que fue fundado el Club América en la Ciudad de México, por un grupo de estudiantes encabezados por el jugador Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Núñez Cortina, junto al profesor y entrenador Eugenio Cenóz.

De acuerdo a la historia reconstruida en la página oficial del Club, el nacimiento del equipo se da luego de la fusión entre el equipo Récord, creado por Rafael Garza y el equipo Colón, de Eugenio Cénoz. Así, en los llanos de la Condesa, se concretó el nacimiento del equipo, adoptando los colores azulcrema del equipo Récord.

Para el nombre, existieron diferentes propuestas, sin embargo, ganó la sugerida por Pedro “Cheto” Quintanilla, quien propuso América, ya que ese día se conmemoraba el descubrimiento del continente.

¿Cómo se verá el jersey de aniversario 110 del Club América?

Por medio de Footy Headlines, se filtró el que sería el jersey para el 110 aniversario de las Águilas del América, que contaría con detalles retro que van desde el color, el corte del jersey y el escudo que estará usando.

El jersey tomará como inspiración detalles del de la temporada 1970-1971, temporada en que se estrenó el formato de liguilla y en el que el equipo de Coapa quedó campeón, ganándole al Toluca en la final con un marcador global de 2 a 0.

Jersey de 110 aniversario de Club América (@Footy_Headlines/X)

El jersey contará con un tono crema predominante y más tenue, en comparación al amarillo usado recientemente. Asimismo el escudo utilizado será el usado en los años 10 y 20 del club, contando además con un tejido en relieve con manga larga y bordes en color azul en las mangas y cuello. En la parte posterior se leerá la leyenda “Club América 110 Años”.