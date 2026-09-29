México vs. Perú: alineación confirmada y pronóstico

México vs. Perú. Alineaciones confirmadas y pronóstico.

Luego de un empate peleado ante la Selección Colombiana, México se medirá este martes 28 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo de México ante la Selección de Perú, donde Rafa buscará hacerse con su primera victoria al frente de la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Alineaciones Confirmadas para el México vs. Perú

Selección Mexicana

Óscar García - Club León. México

- Club León. México Jeremy Márquez - Cruz Azul. México

- Cruz Azul. México Víctor Guzmán - Monterrey. México

- Monterrey. México Everardo López - Toluca. México

- Toluca. México Mateo Chávez - AZ Alkmaar. Países Bajos

- AZ Alkmaar. Países Bajos Denzell García - FC Juárez. México

- FC Juárez. México Álvaro Fidalgo - Real Betis. España

- Real Betis. España Obed Vargas - Atlético de Madrid. España

- Atlético de Madrid. España Orbelín Pineda (C) - Monterrey. México

- Monterrey. México Isaías Violante - Toluca. México

- Toluca. México Germán Berterame - Inter Miami CF. Estados Unidos

Once jugadores. 💚

Una camiseta. 🤍

Un mismo objetivo. ❤️



La alineación de México ante Perú, presentada por @adidasMX.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/lW1rzJ5d9W — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

Selección Peruana

Pedro Gallese - Deportivo Cali. Colombia

- Deportivo Cali. Colombia Marco Huamán - Alianza Lima. Perú

- Alianza Lima. Perú Erick Noriega - Grêmio. Brasil

- Grêmio. Brasil Renzo Garcés - Alianza Lima. Perú

- Alianza Lima. Perú Marcos López - FC Copenhague. Dinamarca

- FC Copenhague. Dinamarca Wilder Cartagena - Orlando City SC. Estados Unidos

- Orlando City SC. Estados Unidos Oslimg Mora - Sport Boys. Perú

- Sport Boys. Perú Yoshimar Yotún (C) - Sporting Cristal. Perú

- Sporting Cristal. Perú Piero Magallanes - Sport Huancayo. Perú

- Sport Huancayo. Perú Jairo Vélez - Alianza Lima. Perú

- Alianza Lima. Perú Adrián Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva. Israel

𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗛𝗢𝗬 🇵🇪🔥



Esta es la Alineación Te Apuesto para el duelo frente a México 🇲🇽⚽️



¡Vamos, #LaBicolor! ❤️🤍#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/PlKbCigaWY — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 29, 2026

Pronóstico del Partido México vs. Perú

México llega con el ímpetu de haber sacado un empate ante la Selección Colombiana, además de contar con nuevos miembros dentro del plantel, asumiendo la responsabilidad de ser la nueva generación que representará a la Selección Mayor.

Ahora, luego del resultado reciente, México busca la victoria ante Perú, rival que perdió recientemente ante Estados Unidos con un descalabro de 4 goles a uno. Ahora mismo, la Selección Peruana ha encontrado dificultades para concretar el cambio generacional contando con un promedio de edad de 27.9 años.

Del mismo modo, ahora la Selección Mexicana se encuentra en ventaja ante Perú, conjunto que suma solo una victoria en cinco partidos disputados durante el 2026, obteniendo el triunfo ante Haití en junio, empatando ante Honduras en marzo y perdiendo contra Senegal, España y recientemente Estados Unidos.

México tiene una gran oportunidad de sumar una victoria en la nueva etapa bajo el mando de Rafa Márquez, quien aún busca adaptar su sistema bajo los nombres que llamó, con quienes puede aprovechar las flaquezas en defensa de Perú para así comenzar sin derrota antes del partido contra Estados Unidos el sábado 3 de octubre.