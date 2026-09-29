Kemalito rinde homenaje al luchador fallecido PAC en la Arena Puebla

Kemalito con los Death Riders. Kemalito se presentó junto al grupo Los Death Riders en la Arena México. (@RyanLoco/X)

El luchador y mascota del CMLL, Kemalito, rindió un homenaje al fallecido miembro de Los Death Riders, PAC. Agrupación de la cual se ha especulado que Kemalito forma parte, luego de fotografiarse junto a ellos en el evento Grand Slam México, donde recibió un parche del grupo, mismo que ahora usa durante sus presentaciones.

El homenaje de Kemalito al fallecido PAC

“El rey de las travesuras”, Kemalito, recordó emotivamente al luchador de AEW. El luchador mini, luego de llevarse la victoria en el Triangular de Microestrellas ante Chamuel y Tengu, dejó una máscara con el logo de PAC y una toalla negra, objeto que el luchador solía usar de manera recurrente en su caminata al ring ya fuera por encima de la cabeza o sobre los hombros.

¡POR PAC! 🖤



Kemalito rindió un emotivo homenaje al integrante de Los Death Riders, recordando su legado ante la afición de Arena Puebla. pic.twitter.com/5i51QlHmeT — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 29, 2026

¿Qué relación tenía Kemalito con el luchador fallecido PAC?

Aunque no ha sido oficializado que Kemalito forme parte de Los Death Riders, durante la presentación de AEW en el Grand Slam México, Kemalito recibió un parche de miembro honorario del grupo, hermanándolo con Jon Moxley, Wheeler Yuta, Daniel García, Marina Shafir, Claudio Castagnoli y el mismo PAC.

Luego de la presentación, los luchadores de AEW compartieron una fotografía en la que Kemalito aparecía en el centro rodeado del resto de los miembros de Los Death Riders. De igual forma, la propia microestrella se encargó de subir a redes otras imágenes en las que aparece conviviendo con el suizo Claudio Castagnoli y el estadounidense Wheeler Yuta, esto en diciembre de 2025.

Asimismo, Kemalito se ha encargado de portar con orgullo el parche de los Death Riders durante sus presentaciones, siendo también reconocido por Marina Shafir en redes, guardando interacción con el grupo del que ahora el rey de las travesuras deja claro que forma parte con orgullo y dedicó un momento para recordar al ex campeón de tríos de AEW y ex campeón crucero de WWE, Benjamin Satterley, PAC.