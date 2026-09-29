Avon + Natura + IMSS: ¿Cómo inscribirse a la carrera para la detección oportuna del Cáncer de Mama?

Avon Cada año, alrededor de 30 mil mujeres en México reciben un diagnóstico de cáncer de mama. (Avon)

Avon, Fundación IMSS y Fundación Instituto Natura llevaron a cabo este martes la conferencia de prensa para presentar la 2da Carrera con Causa, la cual tendrá a miles de corredores unidos por una situación que es fundamental para la salud nacional.

¿Dónde se realizará la carrera para la detección oportuna del Cáncer de Mama?

Esta carrera se realizará el próximo 18 de octubre en Paseo de la Reforma, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un ultrasonógrafo para la Unidad de Detección y Diagnóstico, Clínica de Mama Jalisco.

Este encuentro será también un escenario para presentar Avon Por Ellas, la nueva marca social de Avon, que reúne 140 años de historia acompañando a las mujeres, y se consolida como una plataforma para movilizar información, acciones y recursos para continuar fortaleciendo la detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama.

En el marco de esta iniciativa, el 100% de las ganancias generadas por la venta de los productos identificados con Avon Por Ellas en el catálogo será destinado a la causa.

“Este año Avon por Ellas, lanza la campaña “Si hay mama, hay conversación”, un trabajo en conjunto con Fundación Instituto Natura, que busca mantener en la población la salud y el autocuidado de las mujeres en el centro de nuestras acciones, porque hablar sobre la salud mamaria también es una forma de cuidarnos y acompañarnos”, dijo Ana Menéndez, Directora de Marketing Avon comentó.

En esta edición 2026, Avon, Fundación IMSS y Fundación Instituto Natura buscan duplicar el número de participantes y movilizar a 10 mil personas en tres modalidades: carreras de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata recreativa de 3 kilómetros.

La actividad está abierta a corredores, familias y personas que quieran sumarse, independientemente de su nivel de experiencia deportiva.

La detección oportuna sigue siendo clave

En 2024, el cáncer de mama fue una de las enfermedades más frecuentes entre las mujeres a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que lo identificó como el tipo de cáncer más común entre las mujeres en 164 de los 186 países analizados.

En México, el Observatorio Mundial del Cáncer estimó 34 mil 55 casos nuevos durante ese mismo año, posicionándolo como el cáncer con mayor número de registros en el país. Este panorama refuerza la importancia de impulsar acciones que favorezcan la detección temprana y el acceso a estudios.

Así lo destacó el Dr. Sergio Osvaldo Meza Chavolla, director de la Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama Jalisco, quien señaló la relevancia de fortalecer las acciones de prevención y detección oportuna.

Alianza para fortalecer la detección oportuna

Durante la presentación de la carrera, la Mtra. Ana Lía de Fátima García García, directora general de Fundación IMSS, señaló que:

“Detrás de cada estadística sobre cáncer de mama hay una vida, una familia y un futuro por proteger. En Fundación IMSS entendemos que promover la detección oportuna no basta cuando existen barreras como el miedo, la falta de tiempo o la desinformación. Por ello, nuestro compromiso es informar, acompañar y facilitar el acceso a la salud, recordándoles a las mujeres que cuidar de sí mismas es también cuidar a quienes más aman.”

Por su parte, el Mtro. Saúl Guadarrama Ruíz, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, abordó las principales barreras emocionales que pueden enfrentar las mujeres al momento de realizarse estudios y conocer sus resultados, destacando la importancia de contar con información y acompañamiento para favorecer una detección oportuna.

La recaudación obtenida por la venta de boletos de la 2da Carrera con Causa también apoyará al al Congreso Internacional “Mi Lucha es Rosa”, que tiene como objetivo actualizar a profesionales de la salud en avances, tratamiento e investigación que contribuyan a reducir la mortalidad del cáncer de mama, y a diversos apoyos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para fortalecer el diagnóstico y tratamiento oportuno del padecimiento.

Durante la conferencia también se llevó a cabo un panel con la participación de Claudia Soledad y Sandra Luz del Portillo Ovando, consultoras Avon, quienes compartieron sus perspectivas sobre la detección oportuna, las barreras para realizarse estudios, el papel de las mujeres en la promoción de la salud mamaria y la colaboración de la red de consultoras para promover los productos con causa.

En el lugar del evento se ofreció a mujeres mayores de 20 años, un estudio rápido, no doloroso y gratuito de detección mediante herramientas digitales, patrocinado por iBreast, a cargo de Jorge Legorreta, director de UE LifeSciences México y Luis Sagarzazu, CEO-Latin America.

¿Cómo inscribirse a la carrera para la detección oportuna del Cáncer de Mama?

De forma desafortunada, aún existe una brecha entre informarse y actuar. En México, solo el 27% de las mujeres se realiza una mamografía anualmente, mientras que las búsquedas sobre este estudio han aumentado 140% en los últimos cinco años.

Las mujeres buscan información, pero el miedo y la soledad aún pueden impedir que den el siguiente paso al diagnóstico oportuno.

Inscripción a la Carrera en sus diversas modalidades:

Carrera de 10 kilómetros.

Carrera de 5 kilómetros.

Caminata de 3 kilómetros.

La inscripción tiene un costo de $550 pesos e incluye playera oficial, medalla, número de competidor, bolsa de tela, chip de cronometraje, hidratación en ruta y meta, así como certificado oficial de participación para quienes completen los puntos de control establecidos.