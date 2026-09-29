México sigue invicto con Rafa Márquez, pero deja escapar el triunfo ante Perú en Nueva Jersey

NADA PARA NADIE. Jeremy Márquez de México disputa un balón este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de México y Perú en el Illustrated Stadium en Harrison (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares (Ángel Colmenares/EFE)

La selección de México volvió a mostrar momentos de buen futbol, pero también algunas dificultades para reflejar su dominio en el marcador y terminó empatando 1-1 frente a Perú en partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, ante cerca de 25 mil aficionados.

El conjunto dirigido por Rafael Márquez sumó así su segundo empate consecutivo, luego del 1-1 registrado días atrás ante Colombia, en un encuentro en el que tuvo que venir de atrás para evitar la derrota frente a una selección peruana que mostró una notable mejoría respecto a la goleada de 4-1 sufrida ante Estados Unidos.

Perú golpeó primero con Jairo Vélez

Desde los primeros minutos, el Tricolor intentó adueñarse de la posesión de la pelota, aunque la escuadra sudamericana apostó por un planteamiento ordenado, esperando en su propio campo para lanzar rápidos ataques por las bandas, especialmente mediante la velocidad y habilidad de Jairo Vélez.

La primera jugada polémica llegó al minuto 23, cuando los mexicanos reclamaron una posible mano del defensor Marcos López dentro del área. Sin embargo, el árbitro estadounidense John Freeman dejó seguir las acciones.

Perú aprovechó mejor sus oportunidades y al minuto 27 abrió el marcador. Tras una veloz incursión por el sector derecho, Jairo Vélez recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor mexicano y venció al guardameta Óscar García con un disparo cruzado para colocar el 1-0.

El gol fortaleció el funcionamiento de la escuadra dirigida por el brasileño Mano Menezes, que mantuvo el orden defensivo y complicó los intentos ofensivos del conjunto mexicano, encabezados principalmente por Isaías Violante.

Gallese sostuvo la ventaja peruana

Cuando México buscaba reaccionar antes del descanso, apareció la experiencia del arquero Pedro Gallese, quien a los 38 minutos realizó una gran intervención al lanzarse hacia su costado derecho para evitar que un disparo de larga distancia sorprendiera a la zaga peruana.

La actuación del guardameta sudamericano fue determinante para que Perú conservara la ventaja al término de los primeros 45 minutos, mientras el equipo mexicano se marchaba al vestidor con la obligación de modificar su postura ofensiva.

Víctor Guzmán respondió para el Tricolor

La reacción mexicana llegó prácticamente de inmediato en el arranque del complemento. Apenas al minuto 48, Víctor Guzmán apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza tras un tiro de esquina y decretar el 1-1, desatando la celebración de la afición tricolor.

El empate permitió que México recuperara confianza, aunque Perú se mantuvo competitivo y volvió a equilibrar las acciones mediante la posesión en el mediocampo y constantes aproximaciones por los costados.

A los 69 minutos, Óscar García evitó la caída de su marco al bloquear un disparo del recién ingresado Alex Valera, quien aprovechó un error en la salida mexicana para generar una de las jugadas más peligrosas del segundo tiempo.

Perú estuvo más cerca de ganar

Con el desgaste físico reflejándose en ambos equipos, Rafael Márquez y Mano Menezes realizaron varios movimientos desde el banquillo para refrescar sus líneas y buscar el gol de la victoria.

Sin embargo, fue la escuadra peruana la que generó la oportunidad más clara en los minutos finales. Nuevamente Alex Valera estuvo cerca de marcar, pero su remate pasó apenas por encima del larguero defendido por Óscar García, dejando escapar la posibilidad del triunfo para la Bicolor.

De esta manera, México cerró su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA con otro empate, manteniendo señales positivas en algunos sectores del campo, aunque todavía con aspectos por corregir en generación ofensiva y contundencia de cara a futuros compromisos.