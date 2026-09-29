Erling Haaland ¿Haaland se irá del Manchester City? Aclaran la supuesta cláusula de resición del delantero noruego (EFE)

Las irregularidades financieras que enfrenta el Manchester City dentro de la Premier League han generado un foco de tensión sobre el futuro del club. Las posibles sanciones no solo impactarán a la directiva, sino que afectarán directamente a las estrellas de su plantilla, haciendo especial hincapié en la figura de su delantero estrella, Erling Haaland.

¿Qué está pasando con el Manchester City?

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada al enfrentarse a las consecuencias del proceso por infracciones a las normas de juego financiero de la Premier League, donde fue declarado culpable en 114 de las 115 infracciones examinadas.

Aunque el club sostiene su inocencia y planea apelar, la sanción definitiva, aún sin anunciarse formalmente, contempla un abanico de posibilidades severas que van desde una fuerte deducción de puntos hasta el descenso de categoría.

Una sanción de tal magnitud afectaría la otra cara de la moneda para la entidad de Mánchester: el destino de su plantilla, una de las más cotizadas a nivel global.

El caso de Haaland se encuentra en el centro de la discusión, pues un castigo drástico dejaría al club sin competir en la Premier League ni en la Champions League. Además, la ausencia de una cláusula de recisión por descenso en su contrato impediría que otros clubes interesados puedan ficharlo aprovechándose de dicha sanción.

¿Qué pasará con Erling Haaland si sancionan al club?

El futuro del delantero noruego dependerá, por un lado, de la resolución final que reciba el Manchester City y, por el otro, de las decisiones de común acuerdo entre el jugador y la directiva.

Cabe recordar que Haaland renovó su contrato con el equipo en enero de 2025, con un largo plazo que lo vincula al club hasta el verano de 2034. La información disponible sobre su acuerdo contractual indica que su salida no sería repentina.