Los posibles próximos rivales de Ryan García: Pitbull y Teófimo hacen fila para tener oro en el peso wélter

Ryan García. Los boxeadores Pitbull Cruz y Teófimo López esperan concretar una pelea con Ryan García próximamente. (GoodFon/Creative Commons)

Ryan García, luego de ganar el campeonato mundial de peso wélter del CMB ante Mario Barrios, ya defendió su cinturón máximo, ante el británico Conor Benn, a quien noqueó en el segundo asalto de su pelea el 12 de septiembre de este año.

Ahora, deseoso de una nueva pelea, Ryan García ya propone diciembre como la fecha de su siguiente enfrentamiento, en donde ya se perfilan dos peleadores de peso que podrían hacerle frente al “King Ry” y quitarle el oro de la división wélter del CMB.

Pitbull Cruz y el reto directo para Ryan García

Luego de la victoria del Pitbull Cruz contra el puertorriqueño Néstor Bravo, el de la Magdalena Contreras tuvo algunas palabras dirigidas a Ryan García:

“Hey, Ryan, aquí estoy. Mi siguiente pelea contra ti. ¡Vamos, Ryan, vamos!”.

Luego de ese mensaje, las respuestas de García no se hicieron esperar, respondiendo al mismo post de Premier Boxing Champions y también dedicándole algunas palabras de reconocimiento al buen desempeño del Pitbull, quien terminó por noquear a Bravo y así logró retener su título mundial interino de peso superligero del CMB.

Cabe mencionar que la pelea entre Ryan García y Pitbull Cruz tendría que llevarse a cabo en el peso de García, en donde el mexicano tendría que saltar de las 140 libras a las 147 para poder llegar a wélter, división justo por encima de la división superligero.

Bravo pit bull proved me wrong tonight



Let’s do this in December the offer is on the table



I can tame a lion I’m not to concerned about taming a pit bull. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 20, 2026

“Bravo pitbull me demostró que estaba equivocado esta noche.

Hagámoslo en diciembre la oferta está sobre la mesa.

Puedo domar a un león No me preocupa demasiado domar a un pitbull”.

Aunque Ryan García ha mostrado ánimo para que la pelea se concrete y los medios relacionados al boxeo especulan que la pelea entre ambos se encuentra más cerca que nunca, no se ha podido confirmar nada.

Así, aunque García mostró una supuesta captura de pantalla de un mensaje enviado a su abogado en el que dice: “Sí, por favor envía una oferta de prueba ahí temporalmente”. Se entiende entonces que el mexicoamericano da la autorización de llevar a cabo el contrato para la pelea con Pitbull Cruz, pero no se ha dado ninguna confirmación oficial.

Además, Ryan advirtió que en caso de que Cruz no acepte la pelea, ya no le dará ninguna oportunidad más de enfrentarse en el futuro.

I’ve already given the go to my attorney - if he rejects this time I will never give him another chance you have my word pic.twitter.com/XVvcoKyLyq — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 20, 2026

“Ya le di el visto bueno a mi abogado; si lo rechaza esta vez, jamás le daré otra oportunidad. Tienes mi palabra”.

Teófimo López y sus negociaciones para una pelea contra Ryan García

Teófimo López es, en todo caso, el rival más cercano a García en cuanto a formar parte de la misma división y ser campeón mundial también dentro de las 147 libras. López es el actual campeón mundial del AMB en peso wélter y eso abre la posibilidad para un posible cruce de unificación entre ambos pugilistas.

Ante esto, “King Ry”, como suele hacerlo, llevó la conversación a redes sociales, en donde en una publicación en la que se quejaba de la falta de retadores, decidió llamar directamente a Teófimo López, quien le respondió, argumentando que las negociaciones para una futura pelea ya estaban en marcha, con fecha en mayo de 2027 y no diciembre de 2026, como lo pide Ryan García.

Your promoter, @GoldenBoyBoxing, and I met for lunch two days after your win against Conor Benn.

We’ve said that a showdown in May 2027 is ideal for the welterweight world championship unification fight. @RyanGarcia #MakeBoxingGreatAgain https://t.co/FwMcJ5BVlB — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) September 28, 2026

Ryan García:

“Literalmente nadie quiere problemas en el boxeo, ¿qué está pasando realmente? ¿De verdad tienen miedo? Teo, ¿diciembre suena bien?“.

Teófimo López:

“Tu promotor, @GoldenBoyBoxing y yo nos reunimos para almorzar dos días después de tu victoria contra Conor Benn. Hemos dicho que un enfrentamiento en mayo de 2027 sería ideal para la pelea de unificación del campeonato mundial de peso wélter”.

Ahora queda tomar en cuenta el caso de Teófimo, quien al ser campeón mundial del AMB, cuenta con una defensa obligatoria contra el británico Jack Caterall. Se ha establecido por medio de la Asociación Mundial de Boxeo que ambas partes y equipos de los peleadores tienen hasta el 22 de octubre de 2026 para llegar a un acuerdo, en donde en caso de no llegar a uno, se llevará a subasta de bolsa del premio entre los boxeadores o, en caso de que López renuncie a la defensa obligatoria y busque la pelea contra Ryan primero, tendrá que dejar vacante el título. Por lo que la unificación de los títulos mundiales del CMB y la AMB no podría suceder.